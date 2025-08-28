Gavęs atsakymą 28-erių vilnietis linktelėjo galvą.
„Tai turime tai susitvarkyti. Taip pat ir baudų metimų procentas. Turime nusiraminti ir žaisti tai, ką žaidžiame“, – tęsė krepšininkas.
Lietuvos rinktinė trečiadienį pergalingai pradėjo Europos pirmenybes, nugalėdama britus 94:70.
Vis dėlto ne viskas pirmajame mače buvo rožėmis klota, o geriausias to atspindys – Rimo Kurtinaičio auklėtinių taiklumas. Per pirmąją rungtynių pusę lietuviai neįmetė nė vieno tritaškio.
Ne ką geresnis vaizdas ir prie baudų metimų linijos – pramesta net 14 metimų: 22/36 (61 proc.) taiklumas.
„Nežinau... Nenorėčiau visko nurašyti jauduliui. Esame profesionalai, turime pataikyti geresniais procentais. Ketvirtadienį turime laisvą dieną, turėsime eiti į salę ir mesti, kitaip to procento. nepakelsime“, – galvą po akistatos purtė Rokas Jokubaitis.
Miuncheno „Bayern“ klubui atstovaujantis 24-erių rinktinės gynėjas trečiadienį buvo pirmasis lietuvis, kuris pataikė tolimą metimą prieš Didžiąją Britaniją.
Trečiajame kėlinyje jo išmestas tritaškis skrodė tinklelį, ketvirtajame kėlinyje dar vieną taiklų metimą pridėjo Rokas Giedraitis. Tuo viskas ir baigėsi – po finalinės rungtynių sirenos Lietuva buvo pataikiusi vos du tritaškius iš 15 (11 proc. taiklumas).
„Galbūt nervai. Buvo daug gerų išmetimų, centimetras į šoną – būtų įkritę. Nemanau, kad reikia labai sukti galvą apie tai. Tikimės, kad kitose rungtynėse bus geriau. Per ilgąją pertrauką kai kalbėjome, tai nei vienas nebuvome įmetęs tritaškio. Tikimės geresnio rezultato kitose rungtynėse.
Galbūt visiems čia galėjo pasijusti tas nervingumas dėl čempionato starto“, – į šią situaciją žvelgė rinktinėje debiutavęs Ignas Sargiūnas.
Šiose rungtynėse 25-erių gynėjas prametė visus tris išmestus tritaškius. „Gerus metimus išsimečiau, nėra paaiškinimo“, – pečius kilnojo krepšininkas.
Daugiausiai tolimų metimų trečiadienį prametė Arnas Velička, išmetęs penkis kartus, Deividas Sirvydis – keturis, I.Sargiūnas ir M.Normantas – po tris.
Ir jei tritaškiai labiausiai nekrito gynėjams, problemų prie baudų metimų linijos turėjo praktiškai visi rinktinės žaidėjai.
„Galime kaltinti daug ką, rasti daug priežasčių, bet dar turime rytojaus dieną pamėtyti, pataisyti. Nurašykime jauduliui“, – svarstė rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas, pataikęs 4 baudų metimus iš 6.
Tuo metu rinktinės debiutantas Ąžuolas Tubelis kėlė klausimus apie Tamperės „Nokia“ arenos lankus.
„Lankai – kietoki. Panašiai buvo ir Latvijoje. Ten irgi nespindėjome tritaškiais. Ketvirtadienį bus treniruotė, susimesim, susikaupsim. Tikrai svarbu – gal ne tokiose rungtynėse, kur varžovas nėra tarp aukščiausio lygio rinktinių – bet kitose bus svarbu“, – svarstė 23-ejų puolėjas.
Į šiuos auklėtinio žodžius pastebėjimą turėjo rinktinės treneris R.Kurtinaitis.
„Esame sakę, kad kai meti į krepšį, lanko nereikia, reikia „sietkutės“. Kieti lankai, minkšti lankai, įmesti reikia į vidų. Manau, kad čempionato laike patobulėsime šiuo klausimu. Prieš čempionatą tokių problemų nebuvo“, – samprotavo 65-erių specialistas.
Tiek jis, tiek ir kiti nacionalinės komandos žaidėjai į baudų metimų bei tritaškių problemą žiūrėjo kaip į neišnaudotą ekipos rezervą.
Ketvirtadienį Lietuvos rinktinė Tamperėje surengs atvirą treniruotę, o artimiausias rungtynes žais penktadienį, 16:30 val. prieš Juodkalnijos rinktinę.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
