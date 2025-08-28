„Žalgiris“ dar vienam Eurolygos sezonui pratęsė draugystę su degalinių tinklu

Jau trečius metus gyvuojanti partnerystė tapo tvirta jungtimi ne tik verslo, bet ir bendruomenės lygmeniu – „Viada LT“ džiugina savo klientus tūkstančiais prizų, o praėjusiame sezone „Žalgirio“ sirgalę su broliu nuskraidino į žalgiriečių rungtynes Barselonoje.
Kaip pažymi „Viada LT“ generalinis direktorius Linas Vytautas Karlavičius, bendrovė jau ilgą laiką laikosi įsipareigojimo klientams ir dalijasi savo vertybėmis su sporto bendruomene.
„Matome didelę prasmę būti „Žalgirio“ bendruomenės dalimi. Trečius metus veikianti partnerystė su „Žalgirio“ komanda apjungia mūsų įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvas į vientisą visumą. Tai – darni vertybių sąjunga ir duoklė krepšiniui, kuri reiškia bendrystę, džiaugsmą, motyvaciją sirgaliams ir žiūrovams“, – teigia L. V. Karlavičius.
Viso sezono metu sirgaliai kviečiami pasinaudoti „Viada“ siūlomomis akcijomis degalams, maistui ir gėrimams, taip pat paragauti specialiai krepšinio aistruoliams sukurtų skanėstų.
Šiemet partneriai žada ne tik įprastas nuolaidas, bet ir platų prizų asortimentą – nuo įvairių kasdienių laimėjimų iki išskirtinio žaidimo su pagrindiniu prizu – skrydžiu į „Žalgirio“ rungtynes Stambule. Tokios iniciatyvos, pasak „Žalgirio“ atstovų, yra puikus pavyzdys, kaip verslas ir sportas gali drauge skatinti bendruomenės stiprėjimą.
„Mums itin svarbu, kad partneriai neapsiriboja logotipu ar reklama arenoje, o aktyviai kuria vertę sirgaliams. Bendradarbiavimas su „Viada LT“ rodo, kaip abipusis įsitraukimas ir vertybės gali virsti realiais, džiaugsmą tiek bendruomenei, tiek patiems verslams teikiančiais sprendimais. Tokios ilgametės partnerystės stiprina „Žalgirio“ klubo pamatus ne tik sporto aikštelėje, bet ir už jos ribų“, – sako Kauno „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
Kauno „Žalgiris“ ir „Viada LT“ bendradarbiauti pradėjo 2023-ųjų rudenį. Ši partnerystė ne tik pabrėžia „Viada LT“ įsipareigojimą remti vietos sportą, bet ir išryškina strateginį bendrovės požiūrį į bendruomenės įtraukimą ir prekės ženklo matomumą.