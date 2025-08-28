2022-ųjų „Eurobasket“ ketvirtfinalio pakartojimas: šeimininkai lenkai priima Slovėnijos iššūkį

Sekite rungtynių įvykius kartu su portalu Lrytas nuo 21:30 val.
Turėdama vieną ryškiausių čempionato žvaigždžių L. Dončičių, Slovėnija vis tik išgyveno nesėkmingą pasiruošimo etapą. Iš šešių sužaistų mačų slovėnai laimėjo tik vieną. Pralaimėta Vokietijai du kartus – su L. Dončičiumi (89:103) ir be jo (70:80).
Be savo žvaigždės slovėnai nepasipriešino ir Lietuvai (72:94). Nors L. Dončičius žaidė, tiek su Latvija (88:100), tiek su Serbija (72:106) pralaimėjimų išvengti nepavyko ir ten. Vienintelę pergalę Slovėnija iškovojo prieš Didžiąją Britaniją (93:81).
Tuo tarpu D grupės šeimininkai lenkai pirmenybes pasitinka be savo pagrindinio krepšininko NBA rungtyniaujančio Jeremy Sochano.
Pasiruošime lenkai sužaidė net 7 rungtynes. Pradžioje buvo patirti du pralaimėjimai – Senegalui (69:75) ir Serbijai (67:79). Vėliau sekė pergalės prieš Islandiją (92:90), Švediją (74:72) ir Sakartvelą (94:89). Tačiau pasiruošimą Lenkija baigė dviem nesėkmėmis prieš Suomiją (88:97 ir 87:106).