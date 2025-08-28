46-erių krepšinio specialisto ir jo treniruojamos ekipos Europos čempionate penktadienį lauks nelengvas iššūkis – akistata su pergalingai Tamperėje vykstančias pirmenybes pradėjusia Lietuva.
Į šią dvikovą juodkalniečiai žengs po trečiadienį patirto šalto dušo – čempionato pradžioje Juodkalnija 76:106 buvo nušluota Vokietijos krepšininkų.
Pasibaigus dvikovai treneris B.Radovičius negailėjo kritikos savo auklėtiniams už pasirodymą antroje mačo dalyje. Strategas tikisi kitokio vaizdo mače su Lietuva.
„Po rungtynių turėjome pokalbį. Turime reaguoti, nes jei mes antrąją rungtynių pusę žaisime taip pat, nieko gero nebus. Mums reikia pergalių, kad turėtume galimybę išeiti iš grupių etapo.
Per pastaruosius metus prieš Lietuvą žaidėme daugybę kartų ir mūsų santykis čia tikrai nėra geras. Penktadienį stengsimės sužaisti geras rungtynes, trečiadienio mače gerai sužaidėme 20 minučių.
Turime pakelti savo žaidimo lygį, ypatingai gynyboje, negalime žaisti prieš komandą, kuri mums įmeta 100 taškų“, – samprotavo krepšinio specialistas.
Juodkalnija Europos čempionate dalyvauja penktąjį kartą šalies istorijoje. Iki šiol didžiausias pasiekimas – 13 vieta (2017 ir 2022 metais).
Tarpusavyje lietuviai su juodkalniečiais krepšinio alkūnėmis baksnojosi keturis kartus. Per visas akistatas pergales šventė lietuviai.
Neabejotinai ryškiausia Juodkalnijos krepšinio rinktinės žvaigždė – nuo 2011-ųjų nacionalinei komandai atstovaujantis Nikola Vucevičius.
34-erių „Chicago Bulls“ vidurio puolėjas apie save priminė ir pirmose Europos čempionato rungtynėse prieš Vokietiją.
208 cm ūgio juodkalnietis per 31 aikštėje praleistą minutę įmetė 23 taškus (8/10 dvit., 2/3 trit., 1/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 30 naudingumo balų.
Paskutinį kartą Lietuvos ir Juodkalnijos krepšinio rinktinių keliai susikirto prieš dvejus metus – 2023-iųjų pasaulio čempionate Maniloje (Filipinai).
Tąsyk lietuvių treneris Kazys Maksvytis pergudravo varžovus, kai taikė neįprastą gynybą prieš N.Vucevičių, prieš jį statydamas ne Joną Valančiūną, o Tada Sedekerskį. Tąsyk mačas baigėsi lietuvių pergale 91:71.
„Per trumpą Juodkalnijos istoriją aš neprisimenu, kad mes būtume laimėję prieš Lietuvą. Šios rungtynės bus visiškai kitokios nei buvo Maniloje, mūsų sudėtis pasikeitė, permainų yra ir Lietuvos rinktinėje“, – teigė B.Radovičius.
Juodkalnijos gretose – ir natūralizuotas krepšininkas. Komandos garbę gina 27-erių amerikietis Kyle‘as Allmanas, kitą sezoną rungtyniausiantis Ankaros „Turk Telekom“ klube.
Žvelgiant į vietinius krepšininkus, akys krypsta į Vladimirą Mihailovičių.
Gynėjas nežaidė prieš Vokietiją ir praleido čempionato startą dėl pėdos traumos. Ją sukėlė kuriozinė situacija – krepšininkas užlipo ant jūrų vėžio.
Juodkalnijos treneris atskleidė, kad 35-erių auklėtinis treniravosi su komanda, bet ar žais prieš Lietuva, paaiškės tik prieš pat penktadienio rungtynes.
B.Radovičius taip pat negailėjo šiltų žodžių Lietuvos rinktinės treneriui Rimui Kurtinaičiui.
„Tai – daug patirties turintis žmogus, tiek kaip žaidėjas, tiek kaip treneris. Gerbiu viską, ką jis padarė per tuos metus būdamas krepšininku ir treneriu“, – tęsė jis.
Paklaustas, kuris žaidėjas juodkalniečiams kels daugiau grėsmės – J.Valančiūnas ar R.Jokubaitis, B.Radovičius po trumpos pauzės šyptelėjęs atsakė: „R.Jokubaitis.“
Lietuvos ir Juodkalnijos mačas vyks penktadienį, 16 val. 30 min.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
Juodkalnijos krepšinio rinktinės sudėtis Europos čempionatui: Nikola Vučevičius, Marko Simonovičius, Igoris Drobnjakas, Vladimiras Mihailovičius, Balša Živanovičius, Bojanas Tomaševičius, Emiras Hadžibegovičius, Zoranas Nikoličius, Zoranas Vučeljičius, Džordže Jovanovičius, Andrija Slavkovičius, Kyle‘as Allmanas.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).