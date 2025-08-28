Bosniai užtikrintai susitvarkė su Kipro rinktine

Po pirmųjų dviejų kėlinių rezultatas aiškiai krypo bosnių naudai – jie buvo priekyje 47:26.
Vis dėlto trečiajame ketvirtyje Kipras pabudo, sugebėjo laimėti atkarpą 23:11 ir priartėjo iki vienaženklio deficito – 49:58.
Tačiau ketvirtajame kėlinyje bosniai per pirmąsias penkias minutes vėl pabėgo (71:54) ir visos šeimininkų pastangos sugriuvo. Likusi rungtynių dalis virto formalumu, o skirtumas dar labiau išaugo.
Pergalės kalviai – Jusufas Nurkičius su 18 taškų (6 atk. kam., 19 naud. bal.). Po 10 taškų pridėjo Amaras Alibegovičius, Amaras Gegičius, Adinas Vrabacas.
Kipro komandoje ryškiausiai pasirodė Konstantinos Simitzis, pelnęs 22 taškus ir atkovojęs 6 kamuolius. Filippos Tigkas surinko 12 o Darralas Willisas pridėjo 9 ir atkovojo 10 kamuolių.