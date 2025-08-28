Geros naujienos Latvijoje – A. Žagaro trauma nėra rimta

Trečiojo kėlinio viduryje A.Žagars paliko aikštelę dėl kojos traumos ir vėliau nebesugrįžo, o transliacijos metu buvo galima matyti, kaip žaidėjui buvo suteikiama medicininė pagalba.
Latvijos krepšinio federacija (LBS) pranešė, kad papildomi tyrimai atskleidė smulkią traumą. Dėl Stambulo „Fenerbahce“ klube pas Šarūną Jasikevičių žaidžiančio krepšininko dalyvavimo penktadienio susitikime su Estijos rinktine bus nuspręsta rungtynių dieną.
Triuškinamai (73:93) pralaimėtame susitikime A.Žagars buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje, per 16 minučių surinkęs 11 taškų (3/5 trit.).
Latvių ir estų mačo pradžia – penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, 18:00 val.