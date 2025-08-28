Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Geros naujienos Latvijoje – A. Žagaro trauma nėra rimta

2025 m. rugpjūčio 28 d. 11:10
Lrytas.lt
Latvijos krepšinio rinktinė trečiadienį patyrė du dūrius – triuškinamai buvo nusileista Turkijai, o ir komandos pagrindinis įžaidėjas Artūrs Žagars rungtynių metu patyrė traumą. Kitos dienos rytą šalies krepšinio federacija sirgalius nuramino – trauma nėra rimta.
Trečiojo kėlinio viduryje A.Žagars paliko aikštelę dėl kojos traumos ir vėliau nebesugrįžo, o transliacijos metu buvo galima matyti, kaip žaidėjui buvo suteikiama medicininė pagalba. 
Latvijos krepšinio federacija (LBS) pranešė, kad papildomi tyrimai atskleidė smulkią traumą. Dėl Stambulo „Fenerbahce“ klube pas Šarūną Jasikevičių žaidžiančio krepšininko dalyvavimo penktadienio susitikime su Estijos rinktine bus nuspręsta rungtynių dieną.
Triuškinamai (73:93) pralaimėtame susitikime A.Žagars buvo antras pagal rezultatyvumą komandoje, per 16 minučių surinkęs 11 taškų (3/5 trit.).
Latvių ir estų mačo pradžia – penktadienį, rugpjūčio 29 dieną, 18:00 val.
Latvijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatasEurobasket 2025

