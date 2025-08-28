O tiksliau – pagrindiniam komandos žaidėjui 34 metų 208 cm ūgio „Chicago Bulls“ centrui Nikola Vučevičiui, kurį itin gerai iš grumtynių ant NBA parketo pažįsta Jonas Valančiūnas.
Ketvirtadienį sirgalius džiuginusi saulė Tamperę prišildė iki 18 laipsnių, bet „Nokia“ arenoje buvo gerokai karščiau – Lietuvos rinktinė surengė treniruotę, per kurią turėjo išspręsti keletą sudėtingų rebusų.
Vienas jų – N.Vučevičiaus klausimas. Pastarasis po skausmingai pasibaigusio „Eurobasket 2025“ starto su vienais čempionato favoritų vokiečiais (76:106) jau spėjo pasiųsti žinutę Lietuvai.
„Prieš mane gynėsi kitas žaidėjas, komandos taip nedaro, man reikėjo prie to prisitaikyti. Aš to visiškai nesitikėjau“, – tokius žodžius tarė N.Vučevičius.
Jis kalbėjo apie Kazio Maksvyčio paruoštą planą, kai Maniloje Lietuvos rinktinė 91:71 sutriuškino Juodkalniją, o komandos žvaigždę stabdė ne J.Valančiūnas, o itin agresyviai visą dėmesį jam skyręs Tadas Sedekerskis.
O ką paruoš R.Kurtinaitis?
„Dabar nesakysiu, – dėl planų šyptelėjo R.Kurtinaitis. – Mes žiūrėjome tas rungtynes ir matėme, kaip viskas vyksta. Bandysime, nes N.Vučevičius skirtingai žaidžia du prieš du, o jo metimas – gan stabilus. Bet tai nėra didysis jo pavojus – jeigu jis įmes kokį vieną tritaškį, tai nemanau, kad tai pakeis rungtynių eigą.
Esmė, kad visa komanda nesužaistų. Stengsimės gintis taip, kad neduotume žaisti kitiems.“
N.Vučevičius tada per 31 minutę pelnė 19 taškų, tačiau didžiąją dalį jų rinko nuo baudų metimo linijos – pataikė visus 11 metimų. Pataikė 4 dvitaškius iš 11, prametė du tritaškius ir surinko 19 naudingumo balų.
Tačiau likę komandos draugai – išties nespindėjo.
Kita netikėtai jau per pirmąsias Europos čempionato rungtynes iškilusi problema – tiksliai Margirio Normanto tragišku pavadintas taiklumas.
Taiklumas iš toli ir taiklumas nuo baudų metimo linijos.
Lietuvos rinktinė 94:70 sutriuškino Didžiosios Britanijos komandą, bet po dvikovos krepšininkai ir treneris kalbėjo apie raudonai nudažytą statistiką.
Lietuvos rinktinė pataikė vos 2 tritaškius iš 19 (11 proc.) ir 22 baudų metimus iš 36 (61 proc.).
Aikštėje dėjimais, greitais bėgimais suspindėjęs ir 17 taškų pelnęs Ąžuolas Tubelis prakalbo apie „kietus lankus“, rezultatyviausias su 18 taškų J.Valančiūnas pasiūlė „nurašyti jauduliui“, o R.Kurtinaitis – tiesiog pataikyti.
R.Kurtinaitis juokėsi, kad „sietkutę“ rasti jo komandai jau pavyko, tačiau pabrėžė – kalbėti apie jaudulį ar kitas priežastis – ne jo stilius.
„Man vienas faktorių – nepataikymas, bet mes nekalbame tokiomis temomis. Prašiau to neliesti (jaudulio temos, – red.). Prašau žaidėjų padaryti tai, ką darėme per treniruotes ir per sezono rungtynes. Nereikia nieko ypatingo papildomo daryti, bet reikia kovoti ir žaisti taip, kaip tai darėme prieš tai. Yra jaudulys ar nėra jaudulio – mes tos temos neliečiame“, – dabar jau po treniruotės kalbėjo 65-erių strategas, kuris prie rinktinės vairo didžiajame turnyre debiutavo pergale.
R.Kurtinaitis vis dar nežino, ar Juodkalnijos rinktinė aikštėje turės savo smogiamąją trijulę – N.Vučevičiui talkina naujasis natūralizuotas amerikietis 27 metų 196 cm ūgio Kyle‘as Allmanas iš Stambulo „Turk Telekom“ (vokiečiams per 31 minutę įmetė 18 taškų) ir 35-erių 193 cm ūgio „Zadar“ atstovas Vladimiras Michailovičius.
Pastarasis nežaidė rungtynėse su Vokietijos krepšininkais, o po jų juodkalniečių treneris Boško Radovičius buvo atviras – vis dar negalėjo pasakyti, kada galės pasinaudoti žaidėjo paslaugomis. V.Michailovičius yra iškritęs dėl gana neįprastos traumos – per pasiruošimą paplūdimyje užlipo ant jūros ežio ir taip labai stipriai susižalojo pėdą.
Tačiau Lietuvos rinktinės krepšininkai po treniruotės pabrėžė – daugiausia žiūri į savo komandos žaidimą ir gerai sustyguotą planą.
Pastarajam jau per pasiruošimą kliuvo nemenkas kiekis kritikos. Kritikavo Lietuvos rinktinę dalis sirgalių ir po rungtynių su Didžiąja Britanija, nors portalo Lrytas Tamperėje kalbinti aistruoliai buvo vieningi – tiki treneriu.
Tikėjimą patvirtina ir patys krepšininkai.
„Nenoriu nieko įrodyti, – apie skeptikus kalbėjo R.Kurtinaitis. – Ne dėl to susirinkome, kad kažką įrodyti. Turime žaisti. Norime laimėti. Dirbome daug ir jeigu tikėti mano mokytojo Steponu Butautu, kuris dėstė man universitete, jeigu treneriai sąžiningai ir daug dirba – rezultatas turi ateiti“, – sakė R.Kurtinaitis.
Jam naujiena buvo Šarūno Jasikevičiaus Europos čempionato medalininkų prognozė. Serbijai Šaras prognozavo auksą, Vokietijai – sidabrą, o bronzą – Latvijai.
„Jis mato taip. Turbūt žino A.Žagarą, bet pasakyčiau, kad jis vėl susižeidė. Nežinau, rimtai ar nerimtai. Aš latviams irgi palinkėčiau sėkmės, o mums – kaip jau pavyks“, – šyptelėjo R.Kurtinaitis.
– Kokias išvadas pasidarėte iš pirmųjų rungtynių?
– Gynyba gera. Kova dėl atšokusių kamuolių – gera. Viskas, ko reikia – agresyvumas ir aktyvumas. Klaidų truputėlį yra, bet esmė, kad visas 40 minučių išlaikėme įtampą ir žaidėme, kaip norėjome žaisti.
Čia – mūsų kelias, ką turime daryti šiame čempionate.
– Arenoje stebėjote Juodkalnijos ir Vokietijos rungtynes. Kokias išvadas padarėte? Ar tai yra dviejų žaidėjų komanda?
– Nepasakyčiau, kad dviejų žmonių. Galbūt vokiečiai taip privertė žaisti ir teisingai padarė. Kiekvienas iš juodkalniečių gali įmesti.
Mes ruošdamiesi esame numatę, kad tegul N.Vučevičius įmeta savo taškus, tegul Igoris Drobnjakas įmeta kažkiek taškų, bet mes nenorime, kad visa komanda rinktų po 10 taškų.
Susidėliojome visas gynybas ir pažiūrėsime, kaip bus.
– Kaip jums sąlygos Europos krepšinio čempionate?
– Viskas puiku. Maitina gerai, viešbutis tikrai geras. Salė – puiki. Organizacija – gera. Suomiai, kaip visada, yra viską gerai numatę.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
