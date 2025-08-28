Italų trenerio „planas“ stabdyti G. Antetokounmpo – ant stogo statyti snaiperį

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28-ąją, Italija pradės savo kelią „Eurobasket 2025“ rungtynėmis būtent su Graikija. Trečiadienį vykusioje konferencijoje vienas Italijos komandos žaidėjų Nicolo Melli buvo paklaustas, kaip komanda žada stabdyti „Milwaukee Bucks“ superžvaigždę.
„Turite klausti trenerio, tai – jo darbas. Turime vykdyti jo planą“, – trumpai atsakė pas Šarūną Jasikevičių praėjusį sezoną Stambulo „Fenerbahce“ klube praleidęs italas.
„Mano draugas yra snaiperis. Pastatysime jį ant arenos stogo“, – greitai su šypsena atsakė „atomine muse“ savo žaidėjo karjeros metu pravardžiuotas G.Pozzecco.
„Tai greičiausiai padarysime pirmajame kėlinyje, kad jis nežaistų antrame, trečiame ir ketvirtame kėliniuose, – toliau tęsė ekscentriškasis treneris. – Mano draugas – labai geras snaiperis. Tai – vienintelis pasirinkimas, kurį jau aptarėme su trenerių štabu. Jį sustabdyti neįmanoma.“
„Kas per draugai pas tave“, – su šypsena pasakė N.Melli.
Italai ir graikai tarpusavio dvikovą pradės ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d., 21:30 val. Lietuvos laiku.
Giannis AntetokounmpoItalijos krepšinio rinktinėGraikijos krepšinio rinktinė
