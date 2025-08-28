J. Valančiūnas perrašinėja Europos čempionatų metraščius – braška ne vienas rekordas

Šioje Europos čempionatų statistikoje J.Valančiūnas palenkė ispaną Marcą Gasolį. Į šių metų pirmenybės J.Valančiūnas atvyko turėdamas aštuonių atkovotų kamuolių deficitą prieš ispaną, tačiau jau pirmose čempionato rungtynėse po krepšiais susirinko 9 kamuolius, o Lietuva įveikė Didžiąją Britaniją 94:70. Maža to, mūsų šalies rinktinė pasiekė „Eurobasket“ rekordą, atsikovojusi per mačą 57 kamuolius.
Dabar Lietuvos rinktinės kapitonas per šešis Europos čempionatus iš viso yra atkovojęs 309 kamuolius.
Šiame čempionate J.Valančiūnas jau kitose rungtynėse su Juodkalnija gali pasivyti prancūzą Borisą Diaw, kuris karjerą baigė Senojo žemyno čempionatuose atsikovojęs 314 kamuolių.
Antroje vietoje pagal šią statistiką yra vokietis Dirkas Nowitzkis – 364 atsikovoti kamuoliai, o pirmoje – ispanas Pau Gasolis, kuris sąskaitoje turi 475 įskaitinius kamuolius.
J.Valančiūnas taip pat prie pergalės prieš britus prisidėjo 18 taškų.
Šie pelnyti taškai leido jam pakilti į trečią vietą visų laikų rezultatyviausių „Eurobasket“ Lietuvos krepšininkų sąraše.
Jono sąskaitoje šiuo metu 493 taškai ir jis aplenkė į ketvirtąją vietą nukritusį Artūrą Karnišovą.
Šiame sąraše pirmauja 652 taškus pelnęs Arvydas Sabonis, o artimiausias J. Valančiūno taikinys Modestas Paulauskas yra surinkęs 572 taškus.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
