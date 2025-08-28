Kartvelų treneris atskleidė šokiruojančias detales: „Du žaidėjai turėjo jį laikyti“

T.Shengeliai tai buvo pirmosios rungtynės su savo šalies apranga šią vasarą. Iki tol kartvelas negalėjo žaisti dėl širdies aritmijos, kurios tyrimams ir gydymui laiką leido Ispanijoje. Jis prie rinktinės prisijungė tik paskutinę minutę, bet rungtynes su ispanais pradėjo starto penkete, žaidė 20 minučių ir pelnė 10 taškų būdamas kertiniu krepšininku aikštelėje.
„Nėra ten, ką labai pasakoti. Gulėjau lovoje ir ilsėjausi. Nelabai ką galėjau daryti, – spaudos konferencijoje savo situaciją Ispanijoje aiškino kartvelas. – Atvykau čia prieš tris dienas. Neneigsiu – po šešių pralaimėtų rungtynių vyrai nesijautė gerai. Norėjau įnešti tikėjimo savimi ir vienas kitu. Svarbiausia ne tai, su kuo žaidžiame, o tai, kaip žaidžiame. Jei koncentruosimės į save ir pasitikėjimą vienas kitu, galime žaisti su bet kuo.“
Penki Sakartvelo krepšininkai pelnė bent po 11 taškų, o aukštaūgiais pasižyminti rinktinė ryškiai laimėjo kovą po krepšiais, sugriebdami 46 kamuolius palyginus su ispanų 29-iais.
„Tai – komandinis darbas ir beprotiškai didžiuojuosi komanda. Treneris turėjo praeiti pro daugybę šūdo, – rėžė T.Shengelia. – Vieną dieną du negali žaisti, kitą dieną – kiti du, trečią dieną treniruotėje turime 8 žmones, dar kas nors. Neturėjo savo kapitono. Jis tada tampa nebe treneriu, o psichologu. Jis atliko nuostabų darbą ir nuopelnai turi eiti ir jam.“
T.Shengelia atskleidė, kad rungtynėse traumuotas žaidė ir rezultatyviausiu jose tapęs Aleksandras Mamukelashvilis: „Mamu buvo 50/50 dėl žaidimo šiandien. Jis turi čiurnos traumą. Jis priėmė tokį sprendimą ir jis buvo didžiulė šitos pergalės dalis.“
Po kelių sekundžių kadaise Lietuvoje dirbęs A.Džikičius pridėjo: „Jūs turėtumėte pamatyti mūsų medicininę ataskaitą. Ji – juokinga.“
Patyręs serbų treneris, paklaustas, ar tikėjosi, kad T.Shengelia žais 20 minučių, kai iki tol turėjo tik vieną treniruotę su komanda, buvo atviras.
„Ne, ne. Nesakysiu vardais, bet dviejų žmonių sudėtyje atsakomybė buvo jį prilaikyti ant suoliuko. Jis manęs už tai nekęs, bet mano darbas yra to jam neleisti. Reikia viską daryti palaipsniui, o jis gerai žinomas kaip kantrus žmogus. (juokiasi) Aš toks pat“, – žaidėjo savybę kautis nepaisant traumų paminėjo A.Džikičius.
Vėliau konferencijoje treneris savo auklėtinius dar kartą gyrė. „Sveikinimai jiems. Jie turi juos. Nebesikeiksiu, bet arba juos turi, arba ne“, – su šypsena teigė treneris.
„Iš visos širdies esu dėkingos medikų komandai. Tai, ką jie daro, yra neįtikėtina. Jie daro stebuklus. Dėkokite jiems“, – konferenciją baigė treneris.