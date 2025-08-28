Lietuvos U16 merginų rinktinė kovoja dėl bilieto į finalą ir vietos A divizione: Lietuva – Turkija

Pergalės prieš Turkiją atveju lietuvės užsitikrintų kelialapį, kadangi trys stipriausios B diviziono komandos gauna bilietus į aukštesnį divizioną.
Pusfinalyje mūsiškių laukia turnyro šeimininkės turkės. Rungtynių pradžia – 18 val. Tiesioginę transliaciją kviečiame stebėti portale Lrytas.
Lietuvės šiose pirmenybėse žygiuoja be pralaimėjimų, visas pergales iškovodamos dviženkliais skirtumais. Grupės etape jos įveikė Ukrainą (77:50), Graikiją (70:54) ir Šiaurės Makedoniją (89:43). Aštuntfinalyje lietuvės pranoko Bulgariją (77:62), o ketvirtfinalyje – Portugaliją (70:52).
Turkija taip pat žygiuoja be kluptelėjimų – 5 pergalės iš tiek pat galimų. Grupės varžybose šeimininkės įveikė Šveicariją (52:29), Islandiją (84:59) ir Austriją (68:36). Aštuntfinalyje turkės sutriuškino Airiją (62:27), o ketvirtfinalyje pasiekė didžiausią savo pergalę čempionate – 89:47 nepaliko vilčių Slovakijai.