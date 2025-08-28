Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos varžovų gynybos ramstis išvengė didelės traumos

2025 m. rugpjūčio 28 d.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinė trečiadienį pergalingai pradėjo „Eurobasket 2025“, tačiau džiaugsmą keitė baimė dėl svarbaus krepšininko traumos.
Vokiečiai pirmose rungtynėse be didesnių vargų 106:76 susitvarkė su Juodkalnijos krepšininkais.
Visgi ketvirtajame kėlinyje Vokietijos rinktinė susidūrė su nelaukta situacija.
Isaacas Bonga atsikovojęs kamuolį gynyboje pradėjo varytis kamuolį, tačiau netrukus puolėjas pradėjo šlubčioti ir akimirksniu pasiprašė keitimo.
Krepšininkas dėl kelio skausmų paliko rungtynes ir į jas nebegrįžo.
Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas praneša, jog pirmieji ženklai optimistiški ir veikiausiai rimtos traumos išvengęs I. Bonga galės tęsti pasirodymą „Eurobasket 2025“.
Iki patirtos traumos puolėjas buvo surinkęs 7 taškus, 3 sugriebtus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.
Pasaulio čempionai vokiečiai rungtyniauja B grupėje ir šeštadienį 13.30 val. susitiks su Lietuvos rinktine.
