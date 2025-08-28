Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
NBA ir Eurolygos žaidėjų dueto vedamas Izraelis pergale pradėjo Europos čempionatą

2025 m. rugpjūčio 28 d. 17:27
Lrytas.lt
Deni Avdijos ir Romano Sorkino tandemas pelnė daugiau nei pusšimtį taškų, o Izraelis startą Europos pirmenybėse pažymėjo pergale 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19).
Izraelio krepšininkai pirmavo visas rungtynes, tačiau po pirmosios mačo dalies jų persvara siekė vos keturis taškus (36:32). Vis dėlto antroje rungtynių pusėje Izraelis pabėgo į priekį ir užtikrintai įveikė Islandijos krepšininkus.
Rezultatyviausias žydų gretose buvo pernai proveržio sezoną Eurolygoje sužaidęs Romanas Sorkinas. Pagrindinis komandos centras per 32 minutes pelnė 31 tašką ir surinko 31 naudingumo balą.
Puikiai čempionatą pradėjo ir ryškiausia Izraelio žvaigždė Deni Avdija. NBA rungtyniaujantis puolėjas pridėjo 20 taškų ir atkovojo 9 kamuolius.
Islandijos rinktinėje išsiskyrė Elvaras Fridrikssonas, pelnęs 17 taškų.
Kitame mače islandai susitiks su Belgija, o Izraelio laukia dvikova su Lenkijos krepšininkais.
Izraelio krepšinio rinktinėIslandijos vyrų krepšinio rinktinėDeni Avdija
