Juodkalnijos krepšininkai vokiečiams priešinosi tik du kėlinius, o vėliau tapo varžovų puolimo jėgos aukomis – Vokietija sutriuškino varžovus 106:76.
„Antroje rungtynių pusėje stabtelėjome. Klaidos, jie atkovojo daug kamuolių puolime, o mes negalėjome atsakyti į priešininkų agresyvų žaidimą. Po pertraukos jie taip pat susimetė savo metimus.
Žinojome, kad mūsų lauks kietos rungtynės. Gaila, kad rungtynes pralaimėjome tokiu taškų skirtumu, nes per pirmus du kėlinius žaidėme gerai. Yra, kaip yra. Tai – puiki komanda, sveikinimai jiems, o mes turime pasimokyti iš šių rungtynių ir judėti į priekį“, – po mačo pripažino Juodkalnijos krepšinio žvaigždė Nikola Vucevičius.
34-erių „Chicago Bulls“ vidurio puolėjas buvo vienu iš nedaugelio Juodkalnijos šviesuliu pralaimėjimu pasibaigusioje trečiadienio akistatoje.
Jis per 31 aikštėje praleistą minutę įmetė 23 taškus (8/10 dvit., 2/3 trit., 1/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko net 30 naudingumo balų.
208 cm ūgio juodkalnietis pridūrė, kad pagrindinis jo atstovaujamos rinktinės tikslas – prasibrauti į Europos čempionato atkrintamąsias varžybas.
Reabilituotis Juodkalnijos rinktinė tikisi penktadienį vyksiančiame antrajame mače, bet lengva tikrai nebus, nes jos lauks pergale bei pirmenybių rekordu „atsidariusi“ Lietuva.
„Laukia sunkios rungtynės. Lietuva – labai gera komanda, esame žaidę nemažai rungtynių tarpusavyje. Visada būna sunkios rungtynės (prieš Lietuvą). Jie žaidžia kietai, protingai, turi dydžio.
Turime tam pasiruošti. Prieš dvejus metus žaidėme pasaulio čempionate, buvo sunkios rungtynės. Stengsimės žaisti geriau nei tai darėme prieš Vokietiją“, – samprotavo ryškiausia būsimų rinktinės varžovų žvaigždė.
2023 metų pasaulio čempionate Maniloje Lietuvos rinktinė pranoko varžovus 91:71, o minėtame mače tuometinis lietuvių treneris Kazys Maksvytis ištraukė netikėtą kozirį.
Tąsyk Lietuvos krepšinio rinktinė nusprendė prieš N.Vucevičių pastatyti ne Joną Valančiūną, bet Tadą Sedekerskį.
„Prieš mane gynėsi kitas žaidėjas, komandos taip nedaro, man reikėjo prie to prisitaikyti. Aš to visiškai nesitikėjau“, – prieš dvejus metus pripažino juodkalnietis.
Trečiadienį jis taip pat mintimis nusikėlė į skaudžią 2023 metais patirtą pamoką. Tiesa, iš jos juodkalniečiai tikisi pasimokyti.
„Tada tai mane nustebino, bet mes turime prie to prisiderinti. Realu, kad kažkas panašaus gali būti ir šį kartą, pamatysime, ruošimės tam, jei taip nutiks vėl, dabar turėsime geresnių būdų prisiderinti“, – pridūrė N.Vucevičius.
Didžiąją dalį savo karjeros NBA praleidęs vidurio puolėjas yra neatsiejama Juodkalnijos krepšinio rinktinės dalis. Nacionalinei komandai jis atstovavo dar 2011 Lietuvoje vykusiose Europos pirmenybėse.
Tais pačiais metais pirmą kartą aikštėje susidūrė jo ir J.Valančiūno keliai – tiesa, tąsyk krepšininkai alkūnėmis daužėsi klubinio krepšinio akistatoje.
„Jis (J.Valančiūnas) komandai duoda labai daug. JV yra geras žaidėjas. Žaidžia fiziškai, protingai, turi daug patirties. Mūsų tarpusavio akistatos visada būna sunkios.
Pirmą kartą vienas prieš kitą žaidėme dar 2011 metais. Tuo metu aš atstovavau „Budočnost“, o jis žaidė už „Lietuvos rytą“, tai buvo atrankos į Eurolygą rungtynės.
Nuo tos akimirkos pralėkė jau daug laiko, bet nuolat jį sutinku Europos, pasaulio čempionatuose, jis puikus vaikinas. Laukia kieta akistata“, – samprotavo 16-asis 2011-ųjų NBA naujokų biržos šaukimas.
Lietuvos ir Juodkalnijos komandų mačas vyks penktadienį, 16 val. 30 min. Primename, kad lietuviai pirmenybes pradėjo užtikrinta pergale, 94:70 sutriuškindami Didžiąją Britaniją.
