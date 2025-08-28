Pirmoji Europos čempionato diena: skirtinga NBA čempionų dalia, netikėta suomių drama ir drebančios lietuvių rankos

Atidarymas
Pirmuosius 2025 metų Europos pirmenybių taškus pelnė Didžiosios Britanijos rinktinės puolėjas Akwasi Yeboah.
Trečiadienį anksčiausiai į aikštę ėjo Tamperės arenoje žaidusios Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinktinės, o puikia galimybe tapti pirmųjų taškų autoriumi nepasinaudojo Tadas Sedekerskis. Jis jau 10-ąją sekundę stojo prie baudos metimų linijos, bet abu Lietuvos rinktinės puolėjo metimai buvo netaiklūs.
Pirmuosius Lietuvos rinktinės taškus pelnė Rokas Jokubaitis. Jis sužaidus apie pusantros minutės įsiveržė į varžovų baudos aikštelę ir sumažino atsilikimą 2:5.
Pirmaujanti komanda per pirmąsias turnyro rungtynes keitėsi tik kartą. Nors britai pirmavo 5:0, lietuviai atsakė įmesdami 12 taškų iš eilės, nuo tada visą laiką buvo priekyje ir nugalėjo 94:70.
Lietuvos rinktinėje rezultatyviausiai žaidė Jonas Valančiūnas (18 taškų), Ąžuolas Tubelis (17), Rokas Jokubaitis ir Margiris Normantas (po 12).
Drebančios rankos
Lietuvos rinktinė britus sutriuškino atakuodama labai netaikliai. Lietuviai pataikė tik 22 iš 36 baudų (61,1 proc.) ir 2 iš 19 tritaškių (10,5 proc.).
Iki pertraukos Lietuvos krepšininkai neįmetė nė vieno iš 8 tritaškių. Tolimas metimas pirmą kartą tikslą pasiekė tik 23-iąją min., kai dešimtuoju komandos bandymu pasižymėjo Rokas Jokubaitis. Kitą tritaškį ketvirtojo kėlinio viduryje pataikė Rokas Giedraitis.
Arnas Velička iš toli metė penkis kartus, Deividas Sirvydis – keturis, Ignas Sargiūnas ir Margiris Normantas – po tris. Jiems pataikyti tritaškio nepavyko.
Beje, D.Sirvydis buvo vienintelis Lietuvos rinktinės žaidėjas, trečiadienį nepelnęs nė taško.
Varžovai
Lietuvos rinktinė antrąsias rungtynes žais penktadienį su Juodkalnijos komanda, trečiąsias – šeštadienį su Vokietijos ekipa. Būsimieji lietuvių varžovai trečiadienį susigrūmė tarpusavyje, o jų rungtynes triuškinamai 106:76 laimėjo Vokietijos krepšininkai.
Vokiečiai beveik visą persvarą sukaupė po pertraukos. Po antrojo kėlinio Vokietijos komanda pirmavo tik 46:43, bet trečiąjį kėlinį laimėjo net 33:12. Po trečiojo kėlinio rezultatas buvo 79:55.
Be trenerio
Vokietijos rinktinė prieš pat turnyrą liko be vyriausiojo trenerio. Pagrindinis vokiečių strategas Alexas Mumbru pirmadienį buvo paguldytas į Tamperės ligoninę, todėl trečiadienį krepšininkams vadovavo jo padėjėjas Alanas Ibrahimagičius – bosnių kilmės krepšinio specialistas, kuris didžiąją gyvenimo dalį praleido Berlyne, bet turi net ir Australijos pilietybę.
„Norėčiau grįžti į man labiau įprastą vaidmenį, bet mes kol kas nežinome, kada A.Mumbru bus išleistas iš ligoninės ir grįš į komandą, – po pirmosios pergalės sakė A.Ibrahimagičius. – Pirmosios rungtynės visada būna sudėtingos ir mes jas pradėjome vangiai. Tačiau po pertraukos įjungėme antrą, o gal ir šeštą pavarą.“
Nusivylimas
Trečiadienį įdomiausios kovos buvo laukiama A grupės rungtynėse, kuriose susitiko Latvijos ir Turkijos komandos. Tačiau tikros kovos nebuvo, o Rygos areną užpildę sirgaliai skirstėsi nukabinę nosis – pagrindinė Europos pirmenybių šeimininkė Latvijos rinktinė nusileido pietiečiams net 73:93.
„Dvylika milžinų“ varžovų arenoje šeimininkavo nuo pirmojo ginčo – jau 4-ąją min. rezultatas buvo 13:3. Po to latviai kelis kartus sumažino skirtumą iki vienženklio (paskutinį kartą – trečiajame kėlinyje), tačiau Turkijos komanda, vos pajutusi grėsmę, padidindavo apsukas ir Rygos sirgaliams tekdavo griebtis už galvos po taiklių Cedi Osmano ir Kenano Sipahi tritaškių arba Alpereno Šenguno apgaulingų judesių, kuriuos lydėdavo taiklus metimas iš po krepšio.
Ryškiausia latvių žvaigždė, 2024 metų NBA čempionas Kristapas Porzingis prieš turkų priekinę liniją buvo bejėgis. Jis pelnė 10 taškų, bet pataikė tik 3 iš 12 metimų (3/7 dvitaškių, 0/5 tritaškių).
Kova
Pirmąją turnyro dieną penkerios iš šešerių rungtynių baigėsi dviženkliu skirtumu, ketverios iš jų – 20 taškų ar didesniu skirtumu. Didžiausiu skirtumu laimėjo Serbijos rinktinė, sutriuškinusi Estijos komandą 98:64 (34 taškais).
Gana netikėtai atkakliausia kova užvirė tarp Šiaurės kaimynų suomių ir švedų. B grupės šeimininkė Suomijos rinktinė nugalėjo tik 93:90, o skirtumas šiose rungtynėse nė karto nebuvo dviženklis.
Švedijos krepšininkai pasipriešino suomiams jų ginklu. Praėjusiuose turnyruose pagrindinis Suomijos komandos ginklas būdavo didelis greitis ir staigūs perdavimai, po kurių vienas ar kitas krepšininkas likdavo be priežiūros. Trečiadienį šią taktiką puikiai įgyvendino Švedijos rinktinė.
Švedai kelis tarpsnius buvo išsiveržę į priekį, bet jėgų iki finalo sirenos jiems neužteko ir ketvirtojo kėlinio viduryje iniciatyvą perėmė suomiai. Vis dėlto Švedijos komanda kovojo iki pabaigos ir mačo baigtis nebuvo aiški iki paskutinių sekundžių.
Sugrįžimas
Tarp 24 komandų, kurios žaidžia Europos pirmenybėse, yra viena debiutantė. Tai – C grupės šeimininkė Kipro rinktinė.
Keturios komandos į Europos pirmenybes grįžo po pertraukos. Latvijos ir Islandijos krepšininkai praėjusį kartą Europos pirmenybėse žaidė 2017 metais, Švedijos – 2013 metais, Portugalijos – 2011 metais.
Portugalai ilgai lauktą sugrįžimą pažymėjo skambiai – trečiadienį nugalėjo Čekijos komandą 62:50.
Portugalijos rinktinė pergalę Europos pirmenybėse iškovojo net ne po 14 metų, bet po 18 metų pertraukos. 2011-aisiais Lietuvoje vykusiame turnyre portugalai nelaimėjo nė karto, o praėjusiomis pergalėmis džiaugėsi 2007 metais, kai nugalėjo Latvijos ir Izraelio rinktines.
Lyderiai-1
Europos pirmenybėse žaidžia kelios komandos, kurių sudėtis neatitinka tokio lygio turnyrų standartų, bet jas bent prie vidutiniokių priartina NBA rungtyniaujantys krepšininkai.
Dvi tokios komandos trečiadienį Rygoje susitiko tarpusavyje. Ryškiausia Portugalijos rinktinės žvaigždė yra 26 metų „Boston Celtics“ vidurio puolėjas Neeniasas Queta (beje, 2024 m. NBA čempionas kartu su latviu K.Porzingiu), Čekijos rinktinės – 25 metų „Atlanta Hawks“ įžaidėjas Vitas Krejči.
Kadangi žaidžia priešingose pozicijose, aikštėje jie akis į akį susitinka nedažnai, bet trečiadienį jų neakivaizdžią dvikovą aiškiai laimėjo 211 cm ūgio portugalas. N.Queta apskritai buvo viena iš ryškiausių pirmosios turnyro dienos asmenybių. Jis pelnė 23 taškus ir atkovojo 18 kamuolių. Portugalų milžinas net pataikė tritaškį metimą, nors NBA pirmenybėse jis per keturis sezonus iš toli neįmetė nė karto (metė 3 kartus).
V.Krejči per rungtynes su portugalais buvo rezultatyviausias Čekijos rinktinės žaidėjas, bet pelnė tik 10 taškų ir pataikė vos 2 iš 8 metimų.
Lyderiai-2
Suomijos ir Švedijos rinktinės taip pat turi po vieną NBA žaidėją. Suomius jau daug metų į priekį veda „Utah Jazz“ lyderis Lauri Markkanenas, švedų žaidimo vadžias bando perimti tik praėjusį sezoną stipriausioje pasaulio lygoje debiutavęs gynėjas Pelle Larssonas.
24 metų švedas kol kas silpnokai jaučia komandos draugus ir trečiadienį pelnė tik 10 taškų. Švedijos komandoje daug rezultatyviau žaidė kitas gynėjas Ludvigas Hakansonas, kurio sąskaitoje buvo net 28 taškai.
L.Hakanssonas surinko tiek pat taškų, kiek varžovų superžvaigždė L.Markkanenas. Šiedu krepšininkai buvo rezultatyviausi trečiadienio žaidėjai.
„Mūsiškiai“
Latvijos rinktinėje trečiadienį rezultatyviausiai žaidė Klaipėdos „Neptūno“ naujokas Rihardas Lomažas. Jis pelnė 16 taškų. Gelbėti latvių komandą bandė ir buvę LKL komandų krepšininkai Artūras Žagaras (11 taškų) ir Rolandas Šmitas (10 taškų).
Po 10 taškų pirmajame ture taip pat pelnė Kauno „Žalgirio“ naujokas vokietis Maodo Lo ir praėjusį sezoną „Neptūne“ žaidęs Mylesas Hessonas.
Estijos rinktinei atstovauja du į LKL grįžtantys krepšininkai. Po trumpos pertraukos Panevėžio „Lietkabelio“ aprangą apsivilksiantis Kristianas Kullamäe trečiadienį pelnė 8 taškus, „Šiaulių“ naujokas Siimas Sanderis Vene – 5 taškus.
Kitoje barikadų pusėje buvo prieš kelis sezonus „Žalgiriui“ atstovavęs Vasilije Micičius. Beveik visą pasiruošimo etapą dėl traumos praleidęs serbas surinko 4 taškus.
B grupė (Tamperė)
Lietuva – Didžioji Britanija 94:70. Valančiūnas 18, Tubelis 17, Jokubaitis 12, Normantas 12, Velička 10, Giedraitis 7, Sedekerskis 6, Birutis 4, Blaževičius 4, Radzevičius 2, Sargiūnas 2, Sirvydis 0 / Yeboah 17, Hessonas 10, Phillipas 10.
Juodkalnija – Vokietija 76:106. Vučevičius 23, 10 atk.kam., Allmanas 18, Drobnjakas 13, Simonovičius 11 / F.Wagneris 22, Schröderis 21, Obstas 18, Lo 10.
Švedija – Suomija 90:93. Hakansonas 28, Gaddeforsas 15, Birganderis 12, Pantzaras 10, Larssonas 10 / Markkanenas 28, Maxhuni 15, Jantunenas 12, Salinas 11.
A grupė (Ryga)
Čekija – Portugalija 50:62. Krejči 10, Peterka 8 / Queta 23, 18 atk.kam., Lisboa 15, Williamsas 10.
Latvija – Turkija 73:93. Lomažas 16, Žagaras 11, Porzingis 10, Šmitas 10 / Osmanas 20, Sipahi 19, Šengunas 16, Larkinas 15.
Serbija – Estija 98:64. Jovičius 18, Avramovičius 13, Petruševas 12, Bogdanovičius 11, Jokičius 11, 10 atk.kam. / Drellas 11, Konontšukas 10.
Dienos penketas
Ludvigas Hakansonas (Švedija) – 28 taškai (4/5 dvitaškių, 6/8 tritaškių, 2/3 baudų), 5 rez.perd. per 33 min. Iš Mursijos UCAM į Badalonos „Joventut“ pereinantis 29 metų gynėjas ne juokais pagadino nervus Tamperės sirgaliams ir pelnė tiek pat taškų, kiek suomių superžvaigždė L.Markkanenas.
Andreasas Obstas (Vokietija) – 18 taškų (1/2 dvitaškių, 5/6 tritaškių, 1/1 baudos) per 21 min. Miuncheno „Bayern“ metiko tritaškiai svarbiausiu metu lėmė rungtynių lūžį ir Vokietijos komandos pergalę.
Cedi Osmanas (Turkija) – 20 taškų (2/3 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 4/6 baudų) per 28 min. Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas visą laiką buvo ten, kur jo labiausiai reikėjo. Jis rinko taškus ir iš po krepšio, ir tritaškiais, o treneris E.Atamanas jį siųsdavo į aikštę vos pajutęs, kad varžovai atsigauna.
Lauri Markkanenas (Suomija) – 28 taškai (5/11 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 12/14 baudų), 6 atk.kam. per 32,5 min. Sirgaliai įpratę matyti, kad „Utah Jazz“ puolėjas Suomijos rinktinėje dominuoja daug labiau, negu jis dominavo šį trečiadienį. Net žaisdamas šiek tiek nervingai L.Markkanenas, kartu su L.Hakansonu, buvo rezultatyviausias dienos krepšininkas.
Neemiasas Queta (Portugalija) – 23 taškai (10/14 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 0/1 baudos) ir 18 atk.kam. per 30,5 min. Europos pirmenybių debiutantas „Boston Celtic“ komandoje yra atsarginis, bet trečiadienį dominavo abiejose baudos aikštelėse ir iš čekų priekinės linijos nepaliko nė šlapios vietos.
Dienos žaidėjas
Neemiasas Queta (Portugalija).
Dienos treneris
Mario Gomesas (Portugalija). M.Gomeso treniruojama komanda praleido vos 50 taškų ir šventė pergalę Europos pirmenybėse po 18 metų pertraukos. Svajonių sugrįžimas!