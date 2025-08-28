Po pralaimėjimo suomiams švedai beda pirštu į teisėjus: „Tai – juokinga“

Suomijos komanda metė 26 baudos metimus, iš kurių 14 atliko būtent NBA superžvaigždė.
„Mes Suomijai davėme gerą kovą, bet sunku laimėti, kai jie meta tiek baudų. Jie turi tokį žaidėją kaip L.Markkanenas, kuris daro spaudimą (turi omenyje agresyvų žaidimą – aut. past.) ir verčia priimti sudėtingus sprendimus – kartais tu jį tiesiog subauduoji“, – švedų „Dagens Nyheter“ portalas cituoja vieną rinktinės lyderių Pele Larssoną.
P.Larssonas aikštelę paliko iki rungtynių pabaigos likus 43,8 sekundės po to, kai gavo penktąją asmeninę pražangą suomio Eliaso Valtoneno metimo metu. Iškart po epizodo švedas aktyviai gestikuliavo, kad oponento nelietė, o epizodo pakartojimas abejonių dėl to taip pat sukelia.
„Aš peržiūrėsiu video, bet nemanau, kad jį paliečiau. Galite galvoti, ką tik norite, bet tai nesvarbu, tai nieko nebepakeis“, – apie epizodą sakė žaidėjas, kuris, arenos kube pamatęs epizodą, spyrė į prie atsarginių suolelio esančias kėdes.
Klausimų kėlė ir komandos vyr. treneris Mikko Riipinenas. „Markkanenas metė 14 baudų, mes kaip komanda metėme 16. Jei atvirai, buvo labai sunku. Tai pastatė mus į sudėtingą situaciją, tikrai“, – teigė specialistas.
„Teisėjai stengiasi. Kartais suklysta, kartais ne. Juos veikia ir atmosfera“, – vėliau pridėjo jis.
Dar atviriau rėžė Švedijos televizijos „SVT Sports“, kuris šalies teritorijoje transliuoja rinktinės rungtynes, analitikas Nickas Rajačičius. Per ilgąją pertrauką buvęs profesionalus krepšininkas teigė, kad „tai, jog Lauri Markkanenas neturi nė vienos pražangos, yra tiesiog nerimta“.
Po rungtynių N.Rajačičius pratęsė savo mintis. „Nenoriu komentuoti apie teisėjus, bet Markkaneno nusileidimo pražanga buvo labai bloga. Tai – juokinga. Jaučiu, kad teisėjai pasidavė spaudimui ir nedrįso jam švilpti pražangų“, – teigė analitikas. Jam socialiniame tinkle „X“ rungtynių metu pritarė ir buvusi profesionali krepšininkė, o dabar ir populiari Švedijos TV laidų vedėja Jessica Almenäs: „Tikiuosi, antroje pusėje teisėjai praras šiek tiek pagarbos Lauri Markkanenui. Jis turėjo turėti jau dvi pražangas puolime.“
L.Markkanenas rungtynes baigė su viena asmenine pražanga, kai akivaizdžiai stabdė švedus greito puolimo metu.
„Yra kaip yra, – teigė švedų natūralizuotas amerikietas Melwinas Pantzaras, rungtynėse pelnęs 10 taškų. – Esame Suomijoje ir čia – jų namai. Turime su tuo susitaikyti.“