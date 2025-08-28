Prancūzai pirmenybes pradėjo užtikrinta pergale prieš belgus

Prancūzai jau nuo pirmojo kėlinio neleido varžovams lengvai kvėpuoti puolime – per pirmąsias dešimt minučių belgai pelnė vos 10 taškų. Antrajame ketvirtyje Beneliukso atstovai kiek atgaivino puolimą, surinko 17 taškų, tačiau Prancūzijos rinktinė tvirtai kontroliavo situaciją po pirmosios mačo dalies (27:43).
Antroje rungtynių pusėje olimpiniai vicečempionai ne tik išlaikė, bet tik dar labiau padidino turėtą pranašumą, taip pasiekdami užtikrintą pergalę.
Nugalėtojų gretose rezultatyvumu išsiskyrė 21-erių Bilalas Coulibaly. „Washington Wizards“ atstovas per 22 minutes surinko 12 taškų ir atkovojo 7 kamuolius.
12 taškų pridėjo Gershonas Yabusele ir Ellie Okobo, 10 – Zaccharie Risacheras
Pastebimas buvo ir Kauno „Žalgirio“ gynėjas Sylvainas Francisco. 185 cm ūgio įžaidėjas per 17 minučių pelnė 5 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus.
Belgijos komandoje rezultatyviausias buvo Hansas Vanwijnas, pelnęs 13 taškų, jam geriausiai talkino Ismaelis Bako su 11.
Kitas rungtynes prancūzai žais penktadienį prieš Luka Dončičiaus vedamą Slovėniją, o belgai savo pirmosios pergalės sieks mače su islandais.