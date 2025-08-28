Prieš čempionatą – FIBA nurodymas nekalbėti apie Izraelio politinę situaciją

Kaip praneša „Israel Hayom“ žurnalistas Tomeras Givati, FIBA prieš rinktinių susitikimus su žiniasklaidos atstovais surengė specialų susitikimą su krepšininkais. „Eurobasket 2025“ organizatoriai nusprendė paruošti komandų atstovus, kaip reikia atsakinėti į galimai provokuojančius klausimus apie Izraelio politinę situaciją.
Pasak T.Givati, krepšininkų buvo paprašyta kalbėti tik apie sportą.
Įdomu tai, kad Izraelio krepšininkai antradienio vakarą surengė vizitą į Aušvico koncentracijos stovyklą, praneša „Walla Sport“ žurnalistas Oras Škedi. Nepaisant vėlyvo paros laiko, žaidėjai norėjo pasilikti ilgiau ir to prašė rinktinės atstovų.
Izraelis grupių etapą žais Lenkijoje, kartu su šeimininkais, belgais, slovėnais, prancūzais ir islandais.
Izraelio valstybė jau beveik du metus yra itin įtemptame konflikte Gazos ruože su joje gyvuojančia „Hamas“ teroristine organizacija.
Karas Gazos Ruože prasidėjo po to, kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ smogikai užpuolė Izraelio pasienio bendruomenes. Dėl to žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civiliai, rodo oficialiais duomenimis paremti naujienų agentūros AFP skaičiavimai.
Per atsakomuosius Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 62 819 palestiniečių, taip taip pat daugiausia civiliai, skaičiuoja „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija. Jungtinės Tautos (JT) šiuos duomenis laiko patikimais.
Izraelio krepšinio rinktinėFIBALenkijos vyrų krepšinio rinktinė
