Š. Jasikevičius netiki Lietuvos rinktinės galia: Europos medalių prognozėje įvardintos kitos ekipos

2025 m. rugpjūčio 28 d. 07:20
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius spėja, kad Lietuvos rinktinė šių metų Europos čempionate liks be apdovanojimų, o vieną iš medalių iškovos Latvijos krepšininkai.
„Eurohoops“ surengtoje apklausoje lietuvis pasidalijo savo įžvalgomis: Serbijai jis prognozuoja aukso medalius, Vokietijai – sidabrą, o latviams skiria trečiąją vietą. Naudingiausiu žaidėju Š. Jasikevičius mato Serbijos žvaigždę Nikolą Jokičių.
Pernai Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavęs veteranas Bryantas Dunstonas taip pat čempionų titulą ir MVP apdovanojimą prognozuoja Serbijos krepšinio žvaigždei. 39-erių vidurio puolėjas mano, kad sidabro medaliai atiteks Prancūzijos, o bronzos – Vokietijos rinktinėms.
Vienas iš Eurolygos veidų Saša Vezenkovas taip pat nugalėtojais mato serbus, o naudingiausiu žaidėju – N. Jokičių. Vokietijos ir Graikijos komandoms jis skiria atitinkamai antrąją ir trečiąją vietas.
Praėjusį sezoną Eurolygoje debiutavęs ir iškart tarp naudingiausių lygos krepšininkų iškilęs gynėjas T. J. Shortsas, šią vasarą papildęs Atėnų „Panathinaikos“ gretas, dėl čempionų klausimo atskiros nuomonės neturėjo.
175 cm ūgio žaidėjas nugalėtojų titulą skiria Serbijai, MVP – N. Jokičiui, sidabrą prognozuoja Turkijai, o bronzą – Suomijai.
Šarūnas JasikevičiusprognozėSerbijos vyrų krepšinio rinktinė
