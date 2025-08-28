Suderintas darbas su pramogomis: G. Nausėda Suomijoje apsilankys Lietuvos rinktinės rungtynėse

G. Nausėda kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene rugsėjo 1–2 dienomis lankysis Suomijoje, kur su suomių prezidentu Alexanderiu Stubbu aptars dvišalius Lietuvos ir Suomijos santykius, regiono saugumo situaciją, Rusijos agresiją Ukrainoje bei pagalbą Ukrainai.
Prezidentų džiaugsmui, nereikės viso laiko praleisti tik oficialiuose susitikimuose.
Lietuvos ir Suomijos prezidentai yra numatę rugsėjo 1 dieną apsilankyti Tamperėje, kur „Eurobasket 2025“ rungtynes žais būtent Lietuvos ir Suomijos rinktinės.
Pirmose čempionato rungtynėse lietuviai 94:70 susitvarkė su Didžiosios Britanijos rinktine, o suomiai 93:90 palaužė Švedijos krepšininkus.
Gitanas NausėdaSuomijos prezidentasLietuvos prezidentas
