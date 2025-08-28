Čia Rimo Kurtinaičio auklėtiniai ketvirtadienio pavakarę surengė antrąją treniruotę prieš jau penktadienį laukiantį antrąjį iššūkį – mačą su Juodkalnijos rinktine.
Lietuviai pirmenybes pradėjo saldžia pergale, 94:70 įveikdami Didžiąją Britaniją. Startuoti čempionate su saldžia pergale – džiuginantis reiškinys. Vis dėlto tokių turnyrų metu itin svarbu turėti trumpą atmintį, negalvojant apie jau įvykusias rungtynes, o žvelgti į ateityje laukiančius iššūkius.
Būsimas iššūkis Lietuvos krepšininkams bus gana rimtas – Juodkalnijos rinktinė toli gražu nėra Senojo žemyno krepšinio paraštėse atsidūrusi komanda.
Tiesa, Suomijoje vykstančios B grupės kovos juodkalniečiams prasidėjo ne itin džiugia nata: jie buvo sutriuškinti Vokietijos krepšininkų (76:106).
„Šiek tiek žiūrėjome rungtynes. Jie neblogai laikėsi pirmoje rungtynių pusėje, bet A.Obsto žaidimas antroje rungtynių pusėje perlaužė jas. Juodkalniečių suolas gana trumpas, tad to gal ir pritrūko gale.
Jie turi puikiai išreikštą lyderį, bet nereikia užmiršti ir kitų žaidėjų. Patys žinote, kad dabar krepšinį moka žaisti visi“, – į būsimus varžovus žvelgė 27-erių Tadas Sedekerskis.
Pavojingiausias būsimų priešininkų ginklas – jau daugiau nei dešimtmetį NBA žaidžiantis „Chicago Bulls“ vidurio puolėjas Nikola Vucevičius. Trečiadienio rungtynėse prieš vokiečius jis suspindo net 30 naudingumo balų.
34-erių krepšininkas ir Juodkalnija – mūsų rinktinei gerai pažįstami riešutėliai. Būtent su šia komanda prieš dvejus metus Lietuva stojo į kovą su juodkalniečiais Maniloje (Filipinai) vykusiame pasaulio čempionate.
Tąsyk lietuviai gerai išsprendė balkanišką uždavinį – Kazys Maskvytis pergudravo varžovus prie N.Vucevičiaus pastatydamas ne Joną Valančiūną, o T.Sedekerskį. Pastarasis išmušė iš vėžių ryškiausią varžovų žvaigždę, o lietuviai šventė pergalę 91:71.
„Filipinuose gynėmės komandiškai, gyniausi ne tik aš, nors stovėjau vienas prieš vieną, bet buvo ir J.Valančiūno pagalba po krepšiu. Buvo komandinė gynyba, daug pagalbos iš komandos. Šį kartą rinksimės žaidimą vienas prieš vieną.
Šį kartą manau, kad rinksimės kitokį planą. Nauji treneriai, naujas štabas, tikiuosi, kad tas planas veiks“, – samprotavo T.Sedekerskis.
Vis dėlto prieš artėjančias rungtynes Lietuvos rinktinė turi spręsti ne tik varžovų, bet ir savo uždavinius, kurių atsirado po pirmojo mačo su Didžiąja Britanija.
Šiose rungtynėse lietuviai susidūrė su taiklumo problemomis – dvikovą baigė su dviem tritaškiais iš 19 – 11 procentų. Baudų metimus metė tik 61 proc. taiklumu (22/36).
„Po truputį priprantame, galbūt ir tas jaudulys – pirmos rungtynės. Tikiuosi, kad bus geriau penktadienį“, – geresnio taiklumo penktadienio mače laukė Lietuvos rinktinės puolėjas.
Rungtynėse prieš Didžiąją Britaniją T.Sedekerskis įmetė 6 taškus, atkovojo 3 kamuolius ir surinko 7 naudingumo balus.
Vitorijos „Baskonia“ kapitonas taip pat įvertino Šarūno Jasikevičiaus mintis, kuriose strategas tarp Europos čempionato medalių laimėtojų mato Latviją, bet ne Lietuvą.
„Pirmą kartą girdžiu. Nežinau. Čia yra jo nuomonė. Latviai žaidžia namuose, turi neblogą komandą. Kai žaidėme prieš juos draugiškas rungtynes jie atrodė kaip kosminė komanda.
Dar yra labai daug rungtynių ir kiekviena komanda, kuri norės tų medalių, turės tai įrodyti. Kažką čia dabar prognozuoti... Toks prognozės vėliau ir lieka prognozėmis. Patinka, kad viską norime pasiekti sunkiu darbu, per gynybą, komandinį žaidimą, o ne individualiai“, – samprotavo Nidoje gimęs krepšininkas.
Lietuvos ir Juodkalnijos mačas vyks penktadienį, 16 val. 30 min.
– Lietuvos rinktinės dabar lauks dvejos rungtynės iš eilės, bet į vokiečius dar nesižvalgote? – buvo paklausta T.Sedekerskio.
– Taip. Atvažiavome čia užsibrėžę savo tikslus, bet turime eiti žingsnis po žingsnio, rungtynės po rungtynių, nežiūrėti į ateitį.
– Kai rinktinėje neliko Eimanto Bendžiaus, jaučiate, kad daugiau atsakomybių atsirado ketvirtojo numerio pozicijoje?
– Nepasakyčiau. Ir Ąžuolas yra, ir aš. Kaip treneriai kalbėjo, ta ketvirta pozicija šiais laikais yra atvira visiems, čia gali žaisti ir Rokas Giedraitis, ir Gytis Radzevičius. Nežinau, apskritai būti rinktinėje ir atstovauti Lietuvai yra atsakomybė. Jei pasirenki žaisti krepšinį, tų atsakomybių neatsikratysi.
– Galbūt stebėjote kitus Europos čempionato mačus?
– Žiūrėjau. Prasidėjo čempionatas, norisi pažiūrėti kuo daugiau rungtynių, stebėti kitas komandas. Nustebino kažkiek latvių pralaimėjimas ir intriga tarp suomių ir švedų. Tai parodo, kad visos komandos moka žaisti krepšinį.
Negalime užriesti nosies. Pasirengimas buvo geras, komanda atvažiavo pasiruošusi, bet esame alkani pergalių, norime išsikovoti sirgalių meilę sunkiu darbu ir patys mėgautis krepšiniu.
– Ar pačiam puolime užtenka kamuolio?
– Dažnai apie tai pagalvoju. Čia yra Lietuvos rinktinė. Kaip sako treneris – svarbiausia yra laimėti. Koks skirtumas, jei būsi rezultatyviausias, jei komanda nieko nelaimi, niekas to neprisimins. Jei komanda laimi – visi yra didvyriai ir mylimi, visi prisimins tą rinktinę.
– Ką labiausiai norėtumėte patobulinti po rungtynių su britais?
– Žaidžiame agresyvia gynyba ir norime greitai lėkti į puolimą, ten atsiranda klaidų. Bet kai toks mūsų žaidimo braižas, tai yra normalu, atsiras tų klaidelių, bet norime tai mažinti.
Turime neduoti varžovams antrų šansų, susirinkti kamuolius, turnyras ilgas, turime daug kur tobulėti, o svarbiausia – susimažinti klaidų skaičių.
– Sakoma, kad serbai bus nenugalimi šiame čempionate. Ką galime pasakyti apie šią komandą?
– Kai pasižiūri ant popieriaus, pasižiūri paskutiniųjų metų rezultatus – medaliai olimpiadoje, pasaulio čempionate, branduolys išsaugotas, beveik vis žaidėjai „pikiniame“ amžiuje, Nikola Jokičius apskritai vienas geriausių pasaulio krepšininkų.
Bet čia Europos čempionatas, viskas sprendžiasi iš vienų rungtynių, lengva paslysti ir visos komandos yra įveikiamos.
