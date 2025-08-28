Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
Saugumo kodas
Lrytas rekomenduoja
Europos burės
#kuriaMES
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugpjūčio 28 d. 05:49
Tamperėje – Lrytas kainų reidas: kodėl jas pamatę lietuviai net juokiasi ir alkoholio kontrolė
Specialiai Lrytas, Tamperė
2025 m. rugpjūčio 28 d. 05:49
Specialiai Lrytas, Tamperė (Suomija)
Lrytas Premium nariams
Ne tik orų, bet ir gerokais kainų kontrastais – taip dar prieš dvejus metus karštoje Filipinų saulėje Manilijoje svilusius lietuvius pasitiko vėsi ir trumpais lietaus dušais palydinti Tamperė.
Daugiau nuotraukų (32)
Alkoholis
Aurelijus Veryga
2023 metų pasaulio krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių