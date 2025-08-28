Vokiečiai vyr. trenerio rungtynėse su Lietuva neturės: jis – ligoninėje

Pirmąjį mačą dėl sveikatos problemų praleidęs ispanas prie šoninės linijos nepasirodys ir dar bent dviejuose susitikimuose, praneša BILD žurnalistas Mathias Marburgas.
„Jis turi problemą pilvo srityje. Pavojus jo gyvybei negresia, viskas bus gerai. Turime žiūrėti į viską diena iš dienos. Tai gali nutikti greitai, bet gali ir užsitęsti. Jeigu viskas klostysis gerai, yra galimybė, kad jis į šoninės linijos sugrįš“, – žurnalistas cituoja Vokietijos krepšinio federacijos mediką Oliverį Platzą.
„Ligoninėje esame kasdien, juo čia labai gerai rūpinasi. Jis jau įsisavino, kad turi nusiraminti. Jį tai veikia psichologiškai“, – apie trenerio būklę teigė specialistas.
Kaip buvo pranešta prieš porą dienų, A.Mumbru į ligoninę buvo paguldytas dėl jį užklupusios infekcijos.
„Jis pasijuto blogai. Nusprendėme, kad situacijos viešbutyje neišspręsime. Iškvietėme greitąją, kuri jį nugabeno į ligoninę, – situaciją prisiminė O.Platzas. – Užtruko laiko, kol jis vėl buvo geros būsenos.“
Pasak M.Marburgo, sužinojusi naujieną A.Mumbru žmona atvyko į Tamperę ir šiuo metu vyrą nuolat lanko ligoninėje.
Pirmosiose rungtynėse, kuriose vokiečiai sutriuškino Juodkalniją, A.Mumbru vyr. trenerio poste pavadavo jo asistentas Alanas Ibrahimagičius. Jis komandai vadovaus ir susitikimuose su Švedija bei Lietuva.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėAlexas Mumbru
