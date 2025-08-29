Rimas Kurtinaitis su krepšininkais planuoja vokiečius pasitikti savo kraityje turėdami dvi pergales, tačiau Vokietijos rinktinės pamoką 76:106 gavę juodkalniečiai būtent dvikovoje su Lietuva nori parodyti, kad turi tvirtesnį charakterį nei „Eurobasket 2025“ starte.
Po „laisvadienio“, per kurį apžiūrinėjo vienintelį „Trolių mumių“ muziejų, išbandė garsiąsias suomiškas pirtis, ar tiesiog mėgavosi netikėtu geru oru, Lietuvos rinktinės sirgaliai sugrįžta į „Nokia“ areną.
O čia laukia ir dviejų vienas kitą ypač gerai pažįstančių krepšinio bokštų dvikova – 33 metų 211 cm ūgio Jono Valančiūno ir 34-erių 208 cm Nikola Vučevičiaus.
Tiek „Denver Nuggets“ lietuvis ir „Chicago Bulls“ juodkalnietis, ketvirtadienį po treniruotės atvirai papasakojęs, kad įkalbinėjo Matą Buzelį jau šią vasarą prisijungti prie Lietuvos rinktinės, priklauso vadinamųjų tradicinių centrų klasei.
Abu aukšti, dideli, ne patys greičiausi.
Jau mažiausiai penkerius metus krepšinyje kalbama, kad tokio tipo žaidėjai vis greitėjančiame krepšinyje – nykstanti rūšis.
„Nėra lengva, bet krepšinis keičiasi ir tu turi prisitaikyti. Aukštaūgiams viskas keitėsi ypač stipriai.
Kai atvykau į NBA sunkieji kraštai ir centrai žaidė tradiciškai – baudos aikštelėje. Dabar – mažiau po krepšiu, o dažniau už jos ribų, aukštaūgiai mėto tritaškius, kartais būna tarsi įžaidėjai. Tad turi prisitaikyti.
Man pasisekė, nes aš turėjau tam tikrų įgūdžių. Kai pradėjau žaisti krepšinį, pradėjau nuo įžaidėjo, tada – atakuojančio gynėjo ir t.t. Esu išbandęs viską, todėl turėjau neblogą bazę.
Tačiau vis tiek reikėjo prisitaikyti – ypač su tritaškiais.
Bet žaidimas keičiasi, po penkerių ir dešimties metų vėl bus kitoks – krepšininkai turi prisitaikyti“, – sakė N.Vučevičius.
Kaip jau anksčiau rašė portalas Lrytas, N.Vučevičiui 2023 metų pasaulio krepšinio čempionate teko daugiau grumtis ne su J.Valančiūnu – tuometinis rinktinės treneris Kazys Maksvytis šiam pateikė staigmeną, kai „prikabino“ agresyviai besigynusį Tadą Sedekerskį.
R.Kurtinaitis ketvirtadienį atskleidė, kad žiūrėjo tų rungtynių įrašą, bet nepasakė, ar N.Vučevičiui irgi skirs netikėtumų gynyboje.
Filipinuose Lietuvos rinktinė juodkalniečius nugalėjo 91:71. N.Vučevičius per 31 minutę pelnė 19 taškų, tačiau didžiąją dalį jų rinko nuo baudų metimo linijos – pataikė visus 11 metimų. Pataikė 4 dvitaškius iš 11, prametė du tritaškius ir surinko 19 naudingumo balų.
Nuo pasaulio čempionato J.Valančiūnas ir N.Vučevičius NBA aikštėje susidūrė 6 kartus.
J.Valančiūno atstovaujama komanda laimėjo vieną kartą – tai buvo „Washington Wizards“ 2025-ųjų sausį. „Wizards“ 125:107 nugalėjo „Bulls“. J.Valančiūnas pelnė 14 taškų, atkovojo 6 kamuolius, N.Nučevičius – 12 taškų ir atkovojo 14 kamuolių.
Paskutinį kartą J.Valančiūnas ir N.Vučevičius žaidė šių metų kovo 20 dieną.
Tada J.Valančiūno „Sacramento Kings“ 116:128 nusileido „Bulls“ komandai. J.Valančiūnas pelnė 6 taškus, atkovojo 5 kamuolius. Lietuvis žaidė 15 minučių.
N.Vučevičius per 32 minutes pelnė 24 taškus, atkovojo 14 kamuolių ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus.
N.Vučevičius neslėpė, kad palaiko ryšį ne tik su prie „Bulls“ prisijungusiu Lietuvos krepšinio talentu M.Buzeliu, bet ir klubo vadovu Artūru Karnišovu.
Žinučių sulaukia ir iš J.Valančiūno.
Paklaustas apie šios vasaros J.Valančiūno epopėją dėl Atėnų „Panathinaikos“ N.Vučevičius teigė, kad su lietuviu apie tai dar nekalbėjo.
„Aš norėčiau NBA būti kiek tik įmanoma ilgiau. Manau, kad čia galiu būti dar porą metų. Turėjau gerą sezoną.
Jeigu galėčiau NBA likti iki karjeros pabaigos – būtų tobula. Tai geriausia lyga. Čia žaidžiu visą gyvenimą. Pažiūrėsime“, – sakė N.Vučevičius.
Portalas Lrytas anksčiau rašė, kad sužinojęs, jog teks palikti „Kings“ klubą ir prisijungti prie „Denver Nuggets“ J.Valančiūnas netikėtai atsidūrė Atėnų „Panathinaikos“ klubo taikiklyje.
J.Valančiūnas netgi buvo išvykęs į Atėnus.
Jis buvo pasiruošęs pasirašyti sutartį su Eurolygos klubu, tačiau „Nuggets“ užkirto tam kelią.
Noriu išsklaidyti abejones dėl savo situacijos kitą sezoną, dabar, kai Denveris nusprendė mane pasilikti. Mintis žaisti už „Panathinaikos“, žaisti arčiau namų, man buvo labai patraukli, bet tai turės palaukti. Šį sezoną esu pilnai pasiryžęs vykdyti savo kontraktą su „Nuggets“ bei atiduoti visas jėgas kovoje dėl čempiono titulo“, – „BasketNews“ žurnalistui Donatui Urbonui tada sakė J.Valančiūnas.
