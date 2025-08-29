Tamperėje penktadienį užsikūrė dar viena „Eurobasket 2025“ B grupės vakarėlio dalis ir čia vėl nėra jokių abejonių, kas karaliauja – Lietuvos krepšininkai 94:67 sutriuškino Juodkalnijos rinktinę, o antrosios pergalės fone ne tik raumenis po krepšiu, bet ir nuo tritaškio linijos rodė J.Valančiūnas.
Juodkalniečiai visai logiškai rizikavo su JV tritaškių metimais, bet už tai turėjo sumokėti didelę kainą – 33 metų 211 cm ūgio „Denver Nuggets“ centras pataikė 3 tritaškius, surinko 19 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus. Tiek tritaškių J.Valančiūnas rinktinėje dar nebuvo pataikęs, o jo tolimus metimus lydėjo kurtinantis sirgalių gausmas, apie juos visi kalbėjo per didžiąją pertrauką, o krepšininkai – traukdami į rūbinę su pergale rankose.
„Išgirdo visi. Visi matėme, kad lankai nebuvo didelė problema. Mes pasitreniravome, pasiruošėme. Per paskutines dvejas treniruotes labai akcentavome gynybą, o vakar turėjome laiko padirbti su metimu ir rezultatai buvo neblogi“, – šyptelėjo Rimas Kurtinaitis.
Tritaškių taiklumas šįkart buvo gerokai geresnis, bet nuo baudų metimo linijos Lietuvos rinktinei ir vėl nepavyko susirinkti padoraus taškų skaičiaus. Per pirmąsias rungtynes su Didžiąja Britanija – 94:70 – lietuviai tritaškius mėtė 11 procentų taiklumu, o baudas – 61 proc. Šįkart tritaškiai krito 41 proc., o baudos – 65 proc.
Lietuvos rinktinė per rungtynes su Didžiąja Britanija pagerino Europos čempionatų atkovotų kamuolių rekordą – sugriebė 57 kamuolius. Per rungtynes su juodkalniečiais pagerintas dar vienas – rezultatyvių perdavimų – 35.
„Mes žaidžiame kaip komanda. Ne kartą sakiau, kad žaidžia 12 žaidėjų ir norime dalintis kamuoliu. Jeigu žaidžiame du prieš du, nenorime, kad kamuolį valdantis krepšininkas darytų daugiau nei du „driblingus“, o turi surasti išeitį ir numesti kamuolį metikui, dideliam arba pats mesti.
Ši krepšinio filosofija priverčia mus dalintis kamuoliu“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
Šio teksto įžanga – emocinga kaip ir pačios Lietuvos rinktinės rungtynės, tačiau po jų tiek krepšininkai, tiek treneris siuntė labai aiškų signalą – džiaugtis laiko nėra.
Jonas Valančiūnas nenorėjo daug kalbėti apie rinktinės rekordus ir vėl fiksuotus puikius skaičius, Rokas Jokubaitis taip pat pabrėžė, kad tik išėjus iš arenos reikia viską užmiršti.
O R.Kurtinaitis irgi turėjo paaiškinimą: „Mes nuleidžiame žaidėjus ant žemės net ir po laimėtų rungtynių, nes kiekviena diena – istorija. Mes susitvarkysime ir su šiuo atveju.“
Po pergalės prieš Juodkalniją visi nejučia dairėsi į laikrodžius. Lietuvos rinktinė šeštadienį jau 13 val. 30 min. žais su viena turnyro favoričių Vokietijos rinktine. Pastaroji savo penktadienio dvikovą su Švedija (105:83) užbaigė prieš lietuvius. Vokiečiai buvo atviri – niekas nenori žaisti rungtynių po tokios trumpos pertraukos.
Dėl šios priežasties po dviejų kėlinių leido pailsėti J.Valančiūnui, aikštėje mažiau buvo ir R.Jokubaitis, T.Sedekerskis.
– Kas lėmė tokią pergalę?
– Nesakyčiau, kad bijojome prieš rungtynes, bet įvertinome varžovą, žinojome, koks pavojingas. Vyrai buvo susikaupę, neblogai pasiruošėme.
Patys matėte, buvome stipresni, greitesni. Tas ir lėmė pergalę.
Mes galime 40 minučių žaisti agresyviai gynyboje ir bėgti į greitą puolimą. Jie to nesugebėjo.
– Ar J.Valančiūno tritaškiai mesti improvizuojant, ar tai buvo suplanuota?
– Mes žaidžiame „top pickandroll‘ą“. Visada jeigu didelis nekerta, mažiukas prispaudžia gynybinį didelį po krepšiu, tad aukštaūgis visada lieka prie tritaškio.
Taip žaidėme su Vilniaus „Lietuvos rytu“, kai buvo Loukas Mavrokefalidis ir Maskvos srities „Chimki“ su Devinu Bookeriu, nes jis neblogai tritaškius meta.
Ir Jonui išgriuvo tokios situacijos. Jis jas gerai išnaudojo.
– Ar turite kaip snaiperis žinutę D.Sirvydžiui, kad jis įgytų daugiau pasitikėjimo metant?
– Jis įgaus. Tų dalykų nespaudžiu. Jis – geras metikas. Per pirmas rungtynes gal nedaviau jam tiek laiko, kiek reikia.
Žinome jo situaciją. Per rungtynes su Islandija (draugiškos, – red.) nežaidė, nes pataupėme, buvo mikrotrauma. Gal trūksta, kad įeitų į žaidybinį ritmą. Šiandieną leidau žaisti ilgiau, bet visiškai neišgyvenu dėl jo pramestų metimų, nes žinau, ką jis gali ir ko mes tikimės.
– Esate intensyvaus žaidimo šalininkas. Ar 26 juodkalniečių klaidos yra labiausiai džiuginantis skaičius?
– Taip. Turbūt pastebėjote, kaip mes ginamės. Visada einame prie ribos, kad perimtume kamuolius. Šiandieną neblogai pasisekė.
Šiandieną net neturėjau, ką po rungtynių pasakyti vyrams.
Pasakiau, kad žaidėte neblogai, jeigu treneris ateina ir neturi, ką pasakyti.
Nusiteikimas – puikus, greitis – geras, agresija – gera. Visi žaidžia su noru, atsišviežinome.
Nežinau, kiek tai tęsis, bet žaisime su vokiečiais.
Prie mūsų intensyvumo net tos dvi valandos (Vokietijos rinktinė penktadienį žaidė anksčiau, – red.), kurias turėjo vokiečiai, gali kažkiek lemti.
To poilsio gal trūksta, bet energijos atžvilgiu ir fiziškumo turėtume būti viename lygyje.
– Antrojoje pusėje J.Valančiūnas net nežaidė. Ar tai – ir šių rungtynių pergalė?
– Buvo daug dvejonių, kodėl mes vežamės tris centrus. Šiandieną parodžiau, kodėl. Jonas sužaidžia savo reikalingas minutes, įdeda į komandos indelį daug energijos, taškų, kovingumo, o vėliau mes, kaip įsivaizdavau, baiginėjame su dviem centrais, kurie keičiasi, yra aktyvūs, agresyvūs. Šiandieną pasiteisino. Pamatysime, kaip rytoj.
– Vokietijos rinktinė irgi triuškina varžovus. Kokį įspūdį palieka pasaulio čempionai?
– Turi įspūdingą sudėtį. Įspūdingą. Aukštą, galingą. Visi ne tik nori žaisti, bet yra meistrai. Turi labai gerą metiką Franzą Wagnerį. Net nežinau, kaip įvardinti jo poziciją – yra 208 cm ūgio, bet valdo kamuolį kaip įžaidėjas, gali pats priimti įvairius sprendimus.
Ne veltui turi milžinišką kontraktą NBA (su „Orlando Magic“, – red.). Turi stiprius centrus.
Bus problemų, net neabejoju, kad bus. Bet kausimės.
– Daug metų Lietuvos rinktinės problema buvo, kad neturėjome aukščiausio lygio įžaidėjo. Ar tokie R.Jokubaičio pasirodymai parodo, kad šios bėdos nebeturime?
– Turime bėdą, kad jį turime vieną. Tokio lygio. Arnas Velička labai gerai sužaidė. Ne dėl to, kad pataikė tritaškius ar ne – aš ne į tai žiūriu.
Rokas yra kūrėjas, praėjęs tvarkingą Šarūno Jasikevičiaus mokyklą, praėjęs laisvesnį krepšinį, kurį žaidė Tel Avivo „Maccabi“.
Dabar sudėjus viską į vieną jis yra solidus kūrėjas, kuris sprendžia situacijas pagal einamąjį momentą.
Jis pats susiranda sau taškų ir suranda komandai.
Labai geras žaidėjas.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).