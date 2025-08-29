Gatvės vėl prarado trispalvės spindesį, nes rinktinės aistruoliai „laisvadienį“ išnaudojo pasivažinėjimui aplink, toliau nuo centro esantiems objektams ar paprasčiausiai rinkosi ne rungtynių dienai skirtą aprangą ir prisitaikė prie suomių charakterio – buvo tylesni.
Žinoma, ši tyla – tik laikina. Šiandieną – penktadienį – Tamperėje vėl skambės „Trys milijonai“, tolumoje pasigirs „Ant kalno mūrai“.
Vos ne dukart už Vilnių didesnis Suomijos industrijos centras ir vėl priklausys lietuviams.
Būtent toks vaizdas buvo per pirmąsias lietuvių rungtynes su Didžiąja Britanija (94:70). Tamperė pirmą kartą atrodė lyg krepšinio, o ne ledo ritulio miestas.
„Labai smagu – lyg namie žaistum. Atrodo, kad esi Lietuvoje, o ne Tamperėje. Arena skandavo, jau važiuodami autobusu matėme sirgalius. Labai smagu, kad palaiko. Duoda pasitikėjimo ir žinai, kad jie už mus stovės“, – nuoširdžiai apie 3–4 tūkstančių sirgalių būriui, kuris dabar tik didėja, nusilenkė rinktinės debiutantas čempionate Gytis Radzevičius.
Ši vasara 30 metų 198 cm ūgio gynėjui – labai ypatinga.
Krepšininkas buvo minimas ganduose dėl žaidimo Eurolygoje – iš pradžių G.Radzevičius sietas su „Barcelona“, tada – Bolonijos „Virtus“, tačiau galiausiai liko Vilniaus „Ryte“.
Rinktinėje per langus jis padarė didelį įspūdį R.Kurtinaičiui ir užsitikrino vietą galutiniame dvyliktuke.
Trečiadienį debiutinėse Europos čempionato rungtynėse G.Radzevičius pasirodė starto penkete ir aikštėje praleido beveik 14 minučių.
„Nepaprastos rungtynės tas čempionatas. Supranti svarbą, bet didelio jaudulio nebuvo. Turėjome ilgą pasiruošimą ir labai laukėme čempionato. Galvojome, kad ateitų kuo greičiau. Smagu, kad darbą nudirbai, esi čia ir reikia mėgautis“, – sakė 2 taškus pelnęs, 5 kamuolius atkovojęs ir 5 naudingumo balus surinkęs G.Radzevičius.
Šiuos žodžius jis tarė po ilgos treniruotės „Nokia“ arenoje.
Pergalė prieš Didžiąją Britaniją Europos čempionato starte 94:70 buvo svarbi tik tiek, kad teko skubiai šlifuoti metimus nuo baudų ir tritaškio linijos.
Dabar Lietuvos rinktinės taikiklyje – vienų „Eurobasket 2025“ favoritų vokiečių 106:76 tiesiog suvalgyta Juodkalnijos komanda.
Ir Juodkalnijos lyderis iš „Chicago Bulls“ 34 metų 208 cm ūgio Nikola Vučevičius.
„Rinktinė – pavojinga. Vienas išreikštas lyderis, bet negalime nurašyti kitų, nes jie turi gerų metikų, kurie atlieka tą juodą darbą. Kyle‘as Allmanas yra natūralizuotas žaidėjas ir labai pavojingas. Bus tikrai sunku“, – sakė G.Radzevičius.
Dabar visas jo dėmesys – į Lietuvos rinktinę. Neatidarytas langas į Eurolygą – nuošalėje: „Žinoma, visada norisi kilti į aukštesnį lygį, bet tos durys neatsidaro ir reiškia, kad kažką turiu padaryti, kad atsidarytų.
Tai – papildoma motyvacija turėti kitą gerą sezoną. Tam, kad patektum turi susidėlioti ir kiti dalykai – kažkas kažką pasirašyti ir panašiai. Turiu rodyti savo geriausią žaidimą ir kas ten žino, kaip bus.“
– Daug krepšininkų kalba apie magišką rinktinės atmosferą. Kaip jums tas vidus?
– Smagu. Kiek jau laiko praėjo – visi puikiai susibičiuliavome. Šią vasarą su šeima dešimt kartų mažiau laiko praleidau nei su jais.
Pusryčiauji, pietauji, vakarieniauji ir dar kažkiek laiko praleidi kartu.
Labai smagi atmosfera ir tas visas geras ryšys už aikštės persidavė į aikštę. Vienas kitu pasitikime, kaip ir turėtų būti.
– Šiemet kalbame apie Vilniaus „Ryto“ rinktinę, nes 9 iš 12 krepšininkų yra žaidę šiame klube. Ar pasikalbate tarpusavyje apie ten praleistą laiką?
– Kažkiek prisimename. Smagu. Visi kažkuriuo savo gyvenimo etapu buvo ten. Ne su visais teko pabuvoti kartu, bet prisimename ir pajuokaujame. Natūralu.
– Po paskutinių draugiškų rungtynių Rimas Kurtinaitis sureagavo į viešumoje išsakytą kritiką, kad neva jis senamadiškas treneris, bet geriausiai trenerį gali apibūdinti tik krepšininkai. Koks jis jums?
– Nepasakyčiau, kad treneris senamadiškas. Patys matėte, kaip žaidžiame. Greitas krepšinis. Dabar visi stengiasi žaisti kuo greičiau. Nepasakyčiau, kad yra senas arba naujas krepšinis – laimi arba ne.
Man krepšinio stilius priimtinas, nes yra laimintis. Viską stengiamės įvykdyti ir agresyviai žaisti abejose aikštės pusėse.
Manau, kad viskas kol kas – pagal planą.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Didžiąja Britanija (rugpjūčio 27, 13:30), su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
