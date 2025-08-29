105 taškus praleidusių slovėnų treneris: „Gynyba nebuvo bloga“

Slovėnija nesulaikė lenkų puolimo ir dešimties taškų persvara pralaimėję praleido net 105 taškus. Tai – kol kas antras didžiausias praleistų taškų čempionate skaičius (Vokietija Juodkalnijai įmetė 106-is). Visgi ekipos treneris Aleksanderis Sekuličius gynybos nekaltino, o priešingai – norėjo žvilgsnį nuo jos nukreipti.
„Manau, šiandien matėme labai įdomų mačą su daug pataikytų metimų. Negaliu sakyti, kad gynyboje žaidėme blogai, žaidėjai stengėsi. Turėjome blogą atkarpą trečiajame kėlinyje ir oponentai nutolo. Lenkai buvo puikios nuotaikos, pataikė visi, ir netgi tokius metimus, kurių paprastai neįmestų. Pakylėti garsių sirgalių sparnų jie mus apžaidė“, – slovėnų „Šport TV“ televizijai iškart po finalinio švilpuko teigė specialistas.
Trenerio minimame trečiajame kėlinyje slovėnai lenkams leido įmesti 33 taškus ir kėlinį pralaimėjo 23:33. Lenkai pataikė 60% visų metimų, tritaškius realizuodami puikiu procentu (12/22, 55%). Nors Slovėnija laimėjo ir kovą po krepšiais, ir atliko daugiau rezultatyvių perdavimų ir padarė tiek pat klaidų, jų tritaškių pataikymas buvo kur kas kuklesnis (12/36, 33%).
Toks trenerio komentaras itin nepatiko legendiniam slovėnų krepšininkui Peteriui Vilfanui, kuris su Jugoslavijos rinktine aštuntajame ir devintajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose iškovojo po pasaulio ir Europos čempionatų medalius. Jis taip pat buvo pirmasis Slovėnijos rinktinės kapitonas po to, kai šalis atsiskyrė nuo Jugoslavijos dešimtojo dešimtmečio pradžioje.
„Aš dar kartą pasižiūrėsiu šitas rungtynes su Lenkija ir ypatingą dėmesį kreipsiu į Slovėnijos atsarginių suolelį – buvo A.Sekuličius šitose rungtynėse ar ne. Tai, ką jis pasakė, neturi nieko bendra su realybe ir rungtynių įvykiais“, – tos pačios televizijos porungtyninėje laidoje rėžė buvęs žaidėjas.
P.Vilfanas kritikavo ir komandos taktinį pasiruošimą.
„Tai, į ką mes žiūrime šitame čempionate, yra tragedija. Tai, ką matėme trečiajame kėlinyje, buvo super tragedija. Į turnyrą atvykome visiškai taktiškai nepasiruošę, – kalbėjo P.Vilfanas. – Nekalbėsiu apie kitus dalykus, bet čia tiesiog buvo improvizacija. Tik L.Dončičius gali improvizuoti, kitiems reikia išaiškinti jų vaidmenis ir nubraižyti derinius. Tai reikia daryti treniruotėse. Kai tai padarai, integruoji Luką ir tokia komanda gali daug ką nugalėti. Dabartiniu būdu ką nors nugalėti mums bus sunku, netgi blogesnes grupės komandas.“