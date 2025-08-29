Antrąją Turkijos rinktinės pergalę čempionate aptemdė gynėjo trauma

Rungtynes geriau pradėjo Čekijos rinktinė – po pirmųjų 10 žaidimo minučių čekai buvo priekyje 21:27. Antrajame kėlinyje turkai gerokai pagerino savo gynybą ir per ketvirtį praleido vos 10 taškų, kas jiems leido perimti iniciatyvą bei po dviejų kėlinių pirmauti 45:37.
Rungtynėse nebuvo išvengta traumų – nesėkmingai nusileidęs ant žemės Turkijos rinktinės gynėjas Šehmusas Hazeras pasisuko čiurną, o palikęs aikštelę antrojo kėlinio viduryje daugiau rungtynėse nepasirodė.
Antroje mačo dalyje turkai išlaikė antrajame kėlinyje susikrautą persvarą. Po trijų kėlinių E. Atamano auklėtiniai buvo priekyje 72:62, o paskutinėje susitikimo dalyje pabėgo 85:70 ir varžovų arčiau neprisileido bei laimėjo rungtynes 92:78.
Turkus į pergalę vedė didžiausia komandos žvaigždė – „Houston Rockets“ vidurio puolėjas Alperenas Šengunas.
Jis per 30 žaidimo minučių pelnė 23 taškus (6/7 dvit., 5/7 baud.), atkovojo 12 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir rungtynes baigė su 40 naudingumo balais.
Krepšininkas galėjo pasiekti trigubą dviženklį, tačiau likus grumtis 3 min. žaidėjas atsisėdo ant atsarginių žaidėjų suolo.
Jam geriausiai talkino Atėnų „Panathinaikos“ puolėjas Cedi Osmanas, pelnęs 21 tašką (4/5 dvit., 2/6 trit., 7/10 baud.) bei „Anadolu Efes“ aukštaūgis Ercanas Osmani – 16 taškų (5/6 dvit., 2/3 trit.).
Čekų gretose rezultatyvumu išsiskyrė Martinas Peterka, pelnęs 23 taškus (4/6 dvit., 5/7 trit.).
Turkija: Alperenas Šengunas 23 (12 atk. kam., 8/9 dvit., 9 rez. perd., 2 blokai, 40 naud. bal.), Cedi Osmanas 21, Ercanas Osmani 16 (5/6 dvit.), Furkanas Korkmazas 7, Ademas Bona ir Kenanas Sipahi (7 rez. perd.) po 6, Shane'as Larkinas 5 (1/4 trit.).
Čekija: Martinas Peterka 23 (5/7 trit., 5 atk. kam.), Ondrejus Sehnalas (8 rez. perd., 3/4 trit.) ir Janas Zidekas (3/10 trit.) po 9, Jaromiras Bohačikas 8.
Turkai, iškovoję antrąją pergalę A grupėje, įsitaisė jos viršūnėje, tuo tarpu antrąjį pralaimėjimą patyrusi Čekija lieka turnyrinės lentelės apačioje.
Kitas rungtynes jau rytoj turkai žais su Portugalija, o Čekija pirmosios pergalės sieks susitikime su Estija.