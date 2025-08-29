Balkanų iššūkis: Lietuva stoja į mūšį su Juodkalnijos rinktine

Šios dvi rinktinės buvo susitikusios ir 2023-ųjų pasaulio čempionato grupių etape. Tuomet Kazio Maksvyčio auklėtiniai užtikrintai įrodė savo pranašumą – 91:71 nugalėjo Juodkalnijos komandą.
Šiame čempionate lietuviai sėkmingai pradėjo pasirodymą: pirmose rungtynėse jie užtikrintai susitvarkė su Didžiosios Britanijos rinktine (94:70). Tuo metu Juodkalnija neatsilaikė prieš dabartinius pasaulio čempionus vokiečius – 76:106.
Antrasis Lietuvos rinktinės mačas prasidės 16:30 val. Rungtynių eigą kviečiame stebėti portale Lrytas.
Balkanų atstovai pasiruošimo cikle sužaidė penkerias rungtynes – dvi laimėjo, tris pralaimėjo. Juodkalnija atkaklioje kovoje nusileido Prancūzijai (75:81), vėliau įveikė Bosniją ir Hercegoviną (102:90), bet pralaimėjo Graikijai (61:69). Priešpaskutinėse rungtynėse juodkalniečiai nugalėjo Izraelį (88:76), tačiau pasirengimą užbaigė nesėkme prieš Turkiją (85:96).
Svarbiausia Juodkalnijos rinktinės figūra, aplink kurią sukasi visas komandos žaidimas, yra NBA rungtyniaujantis Nikola Vučevičius. Praėjusį sezoną jis NBA pirmenybėse vidutiniškai pelnydavo 18,5 taško ir atkovodavo 10,1 kamuolio. Pirmose Europos čempionato rungtynėse prieš vokiečius aukštaūgis surinko galingą dvigubą dublį – 23 taškus ir 10 atkovotų kamuolių.
Juodkalniečiams šiemet teko ieškoti naujo natūralizuoto amerikiečio. Atrankos į čempionatą metu rinktinei paeiliui vadovavo įžaidėjai Kendrickas Perry ir Jonah Radebaugh, tačiau abu jie atsisakė dalyvauti pirmenybėse.
Todėl komandos žaidimo gijos buvo perduotos visai neseniai Juodkalnijos pilietybę gavusiam Kyle’ui Allmanui. Natūralizuotas amerikietis debiutiniame čempionato mače pelnė 18 taškų ir tapo pagrindiniu N. Vučevičiaus pagalbininku.