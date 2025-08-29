Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Balkanų iššūkis: Lietuva stoja į mūšį su Juodkalnijos rinktine

2025 m. rugpjūčio 29 d. 15:30
Lrytas.lt
Nuolat pildoma
Lietuvos nacionalinė rinktinė penktadienį Europos čempionato B grupės kovose stos į antrąjį išbandymą – laukia akistata su Balkanų atstove Juodkalnijos komanda.
Daugiau nuotraukų (5)
Šios dvi rinktinės buvo susitikusios ir 2023-ųjų pasaulio čempionato grupių etape. Tuomet Kazio Maksvyčio auklėtiniai užtikrintai įrodė savo pranašumą – 91:71 nugalėjo Juodkalnijos komandą.
Šiame čempionate lietuviai sėkmingai pradėjo pasirodymą: pirmose rungtynėse jie užtikrintai susitvarkė su Didžiosios Britanijos rinktine (94:70). Tuo metu Juodkalnija neatsilaikė prieš dabartinius pasaulio čempionus vokiečius – 76:106.
Antrasis Lietuvos rinktinės mačas prasidės 16:30 val. Rungtynių eigą kviečiame stebėti portale Lrytas.
Balkanų atstovai pasiruošimo cikle sužaidė penkerias rungtynes – dvi laimėjo, tris pralaimėjo. Juodkalnija atkaklioje kovoje nusileido Prancūzijai (75:81), vėliau įveikė Bosniją ir Hercegoviną (102:90), bet pralaimėjo Graikijai (61:69). Priešpaskutinėse rungtynėse juodkalniečiai nugalėjo Izraelį (88:76), tačiau pasirengimą užbaigė nesėkme prieš Turkiją (85:96).
Svarbiausia Juodkalnijos rinktinės figūra, aplink kurią sukasi visas komandos žaidimas, yra NBA rungtyniaujantis Nikola Vučevičius. Praėjusį sezoną jis NBA pirmenybėse vidutiniškai pelnydavo 18,5 taško ir atkovodavo 10,1 kamuolio. Pirmose Europos čempionato rungtynėse prieš vokiečius aukštaūgis surinko galingą dvigubą dublį – 23 taškus ir 10 atkovotų kamuolių.
Juodkalniečiams šiemet teko ieškoti naujo natūralizuoto amerikiečio. Atrankos į čempionatą metu rinktinei paeiliui vadovavo įžaidėjai Kendrickas Perry ir Jonah Radebaugh, tačiau abu jie atsisakė dalyvauti pirmenybėse.
Todėl komandos žaidimo gijos buvo perduotos visai neseniai Juodkalnijos pilietybę gavusiam Kyle’ui Allmanui. Natūralizuotas amerikietis debiutiniame čempionato mače pelnė 18 taškų ir tapo pagrindiniu N. Vučevičiaus pagalbininku.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėJuodkalnijos vyrų futbolo rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.