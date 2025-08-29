Baltijos šalių dvikova Europos čempionate: Latvija – Estija

Abi komandos pralaimėjo savo pirmąsias čempionato rungtynes: latviai neturėjo šansų prieš Ergino Atamano treniruojamą Turkijos rinktinę (73:93), o estams teko sugerti skaudų smūgį nuo pirmenybių favoritės Serbijos (64:98).
Susitikimo pradžia – 18 val. Rungtynių eigą kviečiame sekti portale Lrytas.
Latviai pasirengimo metu sužaidė penkerias draugiškas rungtynes, per kurias iškovojo dvi pergales ir patyrė tris pralaimėjimus. Pasiruošimas prasidėjo nesėkmingai: pirmose rungtynėse nusileista Italijai (75:91), o vėliau Rygoje po pratęsimo pralaimėta ir Baltijos mūšyje Lietuvai (105:109).
Pirmąją pergalę latviai iškovojo įtikinamai – 100:88 nugalėdami Slovėniją su Luku Dončičiumi. Vėliau Graikijoje nepavyko pasipriešinti Giannio Antetokounmpo vedamai Graikijos rinktinei (86:104), tačiau pasiruošimą latviai baigė pergalingai – 83:68 įveikė Italiją ir išrašė italams pirmąjį pralaimėjimą.
Estija pasirengimo cikle taip pat sužaidė penkerias rungtynes. Pirmasis išbandymas buvo dvikova su Lietuva Panevėžyje – estai rimčiau pasipriešinti nesugebėjo (68:89). Vėliau jie įveikė Izraelio rinktinę (93:81) ir Sakartvelą (75:70). Pasiruošimas pratęstas dramatiška pergale prieš Švediją (88:87), bet paskutiniame teste estai nusileido Didžiajai Britanijai (62:72).
Skaudų smūgį Estijos rinktinė patyrė likus mažiau nei savaitei iki čempionato starto – paaiškėjo, kad dėl traumos pirmenybes bus priverstas praleisti vienas komandos lyderių Maikas Kotsaras.