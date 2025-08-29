Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Europos merginų U16 čempionato B diviziono finalas: Lietuva – Bulgarija

2025 m. rugpjūčio 29 d. 20:39
Edvino Justos vadovaujama Lietuvos U16 merginų rinktinė siekia tapti Europos merginų B diviziono čempione. Nė karto pirmenybėse nepralaimėjusios lietuvės finale susikaus su Bulgarijos bendraamžėmis, kurias jau sykį šiame turnyre įveikė.
Lietuvės šiame čempionate žygiuoja be pralaimėjimų ir visas pergales pasiekia dviženkliais skirtumais. Grupės etape šešiolikmetės pirmosiose rungtynėse įveikė Ukrainos rinktinę (77:50), vėliau pranoko Graikijos komandą (70:54), trečiajame susitikime sutriuškino Šiaurės Makedonijos krepšininkes (89:43), o paskutinėse grupės rungtynėse nugalėjo ir būsimas finalo varžoves bulgares (77:62).
Ketvirtfinalyje lietuvės užtikrintai įveikė Portugalijos rinktinę (70:52), o pusfinalyje palaužė Suomijos ekipą, taip užsitikrindamos vietą finale ir kelialapį į A divizioną (63:49).
Finalas prasidės 20:30 val. Rungtynes kviečiame stebėti portale Lrytas.
Bulgarijos komanda čempionatą pradėjo trimis pergalėmis iš eilės – nugalėjo ukrainietes (69:59), graikes (70:58) bei Šiaurės Makedonijos rinktinę (80:62). Vienintelį pralaimėjimą bulgarėms įrašė būtent Lietuvos ekipa (62:77). Ketvirtfinalyje Bulgarijos rinktinė pranoko Bosnijos ir Hercegovinos komandą (83:60), o pusfinalyje įveikė Šveicarijos bendraamžes (60:52).
