Europos merginų U16 čempionato B diviziono finalas: Lietuva – Bulgarija

Lietuvės šiame čempionate žygiuoja be pralaimėjimų ir visas pergales pasiekia dviženkliais skirtumais. Grupės etape šešiolikmetės pirmosiose rungtynėse įveikė Ukrainos rinktinę (77:50), vėliau pranoko Graikijos komandą (70:54), trečiajame susitikime sutriuškino Šiaurės Makedonijos krepšininkes (89:43), o paskutinėse grupės rungtynėse nugalėjo ir būsimas finalo varžoves bulgares (77:62).
Ketvirtfinalyje lietuvės užtikrintai įveikė Portugalijos rinktinę (70:52), o pusfinalyje palaužė Suomijos ekipą, taip užsitikrindamos vietą finale ir kelialapį į A divizioną (63:49).
Finalas prasidės 20:30 val. Rungtynes kviečiame stebėti portale Lrytas.
Bulgarijos komanda čempionatą pradėjo trimis pergalėmis iš eilės – nugalėjo ukrainietes (69:59), graikes (70:58) bei Šiaurės Makedonijos rinktinę (80:62). Vienintelį pralaimėjimą bulgarėms įrašė būtent Lietuvos ekipa (62:77). Ketvirtfinalyje Bulgarijos rinktinė pranoko Bosnijos ir Hercegovinos komandą (83:60), o pusfinalyje įveikė Šveicarijos bendraamžes (60:52).