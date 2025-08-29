Penktadienį – dar viena mūsiškių pergalė. Šį kartą 94:67 buvo smogta NBA žvaigždės Nikola Vucevičiaus į priekį vedamai Juodkalnijai, kuri pirmenybėse vis dar žygiuoja be pergalių.
„Fiziškumas, agresyvi, gynyba. Jie žaidė su siaura žaidėjų rotacija, mes tai išnaudojome. Treneris minėjo prieš rungtynes, kad turime juos spausti, reikia agresyvios gynybos“, – pagrindinius pergalės akcentus vardino Marekas Blaževičius.
Prisimenate trečiadienio rungtynes su Didžiąja Britanija? Lanką baudų metimais daužę ir vos du tritaškius pataikę lietuviai tąsyk teigė, kad tai bus neišnaudotas jų rezervas ateityje.
Kaip tarė, taip ir padarė – Lietuvos rinktinė jau pirmajame rungtynių su Juodkalnija kėlinyje parodė, kad moka mesti tritaškius, o apie savo snaiperio sugebėjimus priminė ir Jonas Valančiūnas, mačą atidarydamas dviem taikliais tolimais metimais.
Komandos kapitonas vos per 13 aikštėje praleistų minučių įmetė 19 taškų (5/5 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 5 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus.
„Jis yra viską darantis penktasis numeris. Komandoje viskas buvo aišku, kad Jonas atvyks, Jonas įsibėgės ir visas žaidimas suksis aplink jį. Jis yra mūsų lyderis, mūsų ramstis po krepšiu, emocinis lyderis už aikštės ribų, duoda patarimų, palaiko visus. Nuostabus žaidėjas“, – galvą prieš komandos draugą nulenkė Marekas Blaževičius.
Triuškinantį pranašumą susikrovė jau po dviejų kėlinių, o po pertraukos išlaikė kontrolę savo rankose.
Ketvirtojo kėlinio metu savo flirto su publika sugebėjimus pademonstravo ir R.Jokubaitis – gynėjas užvedinėjo sirgalius bei neslėpė emocijų po kiekvieno sėkmingo Lietuvos rinktinės epizodo.
Maža to, 23-ejų mažeikiškis buvo per plauką nuo Lietuvos rinktinės vieno žaidėjo rezultatyvaus perdavimo rekordo (atliko 12 rezultatyvių perdavimų, 13 buvo atlikęs Mantas Kalnietis).
„Rokas tikrai žaidžia nuostabiame lygyje. Per tuos metus Izraelyje jis padarė milžinišką šuolį, jis mėgaujasi krepšiniu, smagu tai matyti. Jis ateina, žaidžia ir daro, labai malonu“, – į R.Jokubaitį žvelgė M.Blaževičius.
23-ejų vidurio puolėjas pergalingai pažymėtame mače per 18 aikštėje praleistų minučių įmetė 10 taškų (5/9 dvit.), atkovojo 6 kamuolius ir surinko 14 naudingumo balų.
Didžiąją galį laiko jam teko baksnotis alkūnėmis su varžovų NBA žvaigžde Nikola Vucevičiumi.
„Labai geras aukštaūgis. Buvo rimtas iššūkis, gera patirtis. Atrodo įdedi daug pastangų gynyboje, bet po rungtynių pasižiūri – įmetė 20 taškų. Tiesiog stengiesi, kad tuos 20 taškų jis įmestu sunkiais, o ne lengvais metimais“, – samprotavo M.Blaževičius.
„Mūsų pergalės daina ilgai skambės!“, – traukė Lietuvos rinktinės sirgaliai, o jų palaikomi lietuviai nuplaukė antrosios pergalės Europos čempionate link.
Dvi pergalės jau kišenėje, o trečiosios medžioklė jau labai greitai.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai šeštadienio popietę (13:30 val.) stos į dvikovą su iki šiol taip pat pralaimėjimo nepatyrusia Vokietija.
Vokiečiai šiame čempionate jau nušlavė Juodkalniją (106:76) ir Švediją (105:83).
„Turime pamiršti šias rungtynes. Gerai atsistatyti, gerai pavalgyti, gerai pamiegoti ir ruoštis kitoms rungtynėms.
Vokietija – patyrusi komanda, pasaulio čempionai su gera sudėtimi. Mes kaip krepšininkai daug žiūrime varžybų, žaidėjus pažįstame, dabar turime peržiūrėti vaizdo įrašus ir treneris sudėlios akcentus“, – samprotavo rinktinės debiutantas.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).