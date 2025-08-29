L. Dončičiaus emocijas išprovokavęs lenkas džiaugėsi matydamas teisėjams besiskundžiančius slovėnus

Ketvirtadienį Lenkijos rinktinė slovėnams sugebėjo priminti jų „Eurobasket“ 2022 metais fiasko ir Europos čempionato starte 105:95 nugalėjo L. Dončičiaus vedamą rinktinę.
Ketvirtajame kėlinyje D. Olejniczakas kovodamas dėl pozicijos po krepšiu galingai nusistūmė Slovėnijos rinktinės lyderį ir netrukus L. Dončičius su kompanionais šoko lenkui į akis.
D. Olejniczakui buvo skirta asmeninė pražanga, tačiau slovėnas Aleksejus Nikoličius konflikto metu buvo nubausta nesportine nuobauda.
„Nieko neįvyko, nieko neįvyko. Tai tik krepšinis“, – po rungtynių Basketnews portalui kalbėjo lenkas. – Pirmosios turnyro rungtynės – tai tik emocijos. Nieko iš tikrųjų neįvyko. Nėra apie ką kalbėti.“
L. Dončičius nervuojamas buvo visų rungtynių metu. Lenkijos krepšininkai gindamiesi kartais net komiškai lįsdavo slovėnui į akis, bandydami jam trukdyti. Ar buvo bandoma įlysti Lukai po oda?
„Ne, nebūtinai. Mes tiesiog žaidėme krepšinį ir kai kurie iš mūsų sukaupė labai daug emocijų. Kaip sakiau, tai pirmosios čempionato rungtynės, visi norime laimėti. Tai labai svarbios rungtynės kiekvienai komandai. Taigi, kartais emocijos ima viršų“, – aiškino D. Olejniczakas.
Visų rungtynių metu, kaip jau tapo įprasta, slovėnai nuolatos lindo teisėjams į akis su įvairiais priekaištais, o L. Dončičius buvo nubaustas ir technine pražanga.
„Jei žaisime gerai ir priversime juos skųstis teisėjams, tai tikrai bus tik taškai mums. Tai geras dalykas“, – varžovų nervingumu džiaugėsi D.Olejniczakas.
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLenkijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių