Latvijos kapitonas jau po pirmųjų rungtynių įžvelgė čempionato namuose blogybę

Dideles viltis šiais metais puoselėjanti Latvijos rinktinė pirmose rungtynėse 73:93 nepasipriešino Turkijos nacionalinei komandai.
Pasak didžiosios dalies krepšinio ekspertų, būtent šioje dvikovoje rinktinės aiškinosi, kas grupėje užims antrąją vietą, kadangi Serbija laikoma aiškia ne tik grupės, bet viso čempionato favorite.
Po rungtynių kalbėjęs Latvijos kapitonas Dairis Beranis įvardijo pagrindines nesėkmės priežastis.
„Nuo pat pradžių buvome pernelyg minkšti, – pareiškė 35-erių snaiperis. – Turkai buvo daug agresyvesni. Visos 50/50 situacijos buvo jų naudai. Buvo situacijų, kai beveik atsikovodavome kamuolį, bet galiausiai jie užsidirbdavo baudos metimus arba atlikdavo laisvą tolimą metimą. Puolime jie darė ką norėjo. Turėjome idėją eiti pagalbas stovint prie ne geriausių metikų, bet patys matėte, kaip taikliai jie pataikė tritaškius.“
Latvijos viltys šiame čempionate glaudžiai siejamos ne tik su tuo, jog rinktinėje žaidžia Kristapas Porzingis, bet ir dėl to, jog čempionatas vyksta jų šalyje.
Tiesa, jau po pirmųjų rungtynių Dairis Bertanis paaiškino, kaip tai galėjo neigiamai paveikti komandą.
„Galbūt per daug pasikliaujame tuo, kad arenoje tvyro fantastiška atmosfera. Galvojame, kad ji kažkaip mus varys į priekį. Tam tikra prasme tai lyriška, nes atmosfera reikia mėgautis ir niekada neturėtume įeiti į rungtynes taip, kaip tai padarėme šįvakar“, – teigė Latvijos rinktinės kapitonas.
Antrąsias rungtynes latviai žais šeštadienį, kuomet susigrums su Serbijos rinktine.
