Nesustabdomai žaidęs L. Markkanenas vedė Suomijos rinktinę į triuškinančią pergalę

Neįtikėtina pasirodymą puolime surengė Lauri Markkanenas.
Suomijos komandos lyderis aikštėje praleido vos 23 minutes, per kurias surinko net 43 taškus (6/9 dvit., 7/13 trit., 10/11 baud.), pakartodamas asmeninį rezultatyvumo rekordą Europos čempionatuose. Be to, jis pridėjo 2 atkovotus ir 4 perimtus kamuolius bei surinko 38 naudingumo balus.
Dar iki ilgosios pertraukos suomis buvo surinkęs 29 taškus, o paskutines aštuonias rungtynių minutes jau stebėjo nuo atsarginių suolo.
Sasu Salinas šeimininkams pridėjo 21 tašką (7/9 tritaškiai), o Olivier Nkamhoua – 13 taškų.
Britams Luke'as Nelsonas surinko 13, o Mylesas Hessonas – 12 taškų.
Suomių kitose rungtynėse laukia Juodkalnijos, o Didžiosios Britanijos – Vokietijos iššūkis.