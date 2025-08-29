Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pirmasis „Eurobasket 2025“ kuriozas – Izraelio žvaigždė neteko pusės danties

2025 m. rugpjūčio 29 d. 11:40
Antrąją Europos krepšinio čempionato dieną įvyko ir pirmasis turnyro kuriozas – Izraelio rinktinės superžvaigždė Deni Avdija susitikimą su Islandija baigė be pusės danties.
Kaip praneša Moshe Barda iš „ONE“, „Portland Trail Blazers“ puolėjas mačo, kurį Izraelis laimėjo 83:71, metu sugėrė smūgį, dėl kurio jam ir nuskilo dantis.
Nepaisant to, D.Avdija tęsė rungtynes ir jas baigė surinkęs 20 taškų (5/7 dvit., 0/5 trit., 10/12 baud., 9 atk. kam., 23 naud.) ir padėjo iškovoti pirmąją pergalę „Eurobasket 2025“.
„Jo mama turbūt supyks, bet jis neteko pusės danties“, – po rungtynių spaudos konferencijoje teigė rinktinės vyr. treneris Arielis Beit-Halahmy.
Po rungtynių D.Avdija iškart išvyko į ligoninę. „Sport5“ reporterė Noa Poplinger vėliau pranešė, kad atskilusi danties dalis buvo sėkmingai „priklijuota“.
Pats D.Avdija socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino, kaip iš arti atrodo jo dantis. Kitos Izraelio rungtynės – su Luka Dončičiaus vedamus slovėnus įveikusia Lenkijos rinktine šeštadienį, rugpjūčio 30 dieną, 21:30 val.
Deni AvdijaIzraelio krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
