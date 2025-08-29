Portugalijos ir Serbijos rungtynėse – serbo protrūkis: smūgis varžovui baigėsi diskvalifikacija

Teisėjų trio, kuriame dirbo ir lietuvis Gediminas Petraitis, situaciją peržiūrėjo vaizdo įraše ir galiausiai priėmė sprendimą už nesportinį veiksmą žaidėją diskvalifikuoti. Likusią rungtynių dalį serbai turėjo verstis tik su 11 krepšininkų.
Tuo metu mačo pradžioje su portugalais šie pirmavo minimaliai – 14:13.
Pirmose čempionato rungtynėse serbai nesunkiai susitvarkė su estais 98:64, o portugalai pranoko čekus 62:50.
F. Petruševo diskvalifikacinės pražangos momentas:
