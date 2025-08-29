Rekordininkai: lietuviai užfiksavo dar vieną istorijoje nematytą statistinį rodiklį

Mūsiškiai antrose B grupės rungtynėse 94:67 nušlavė Juodkalnijos komandą, o tai padarė žaisdami itin komandiškai.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai atliko net 35 rezultatyvius perdavimus.
Šis rekordas buvo nejudintas nuo 2001 metų. Tuomet 33 rezultatyvius perdavimus atliko Jugoslavijos rinktinė.
Labiausiai prie rekordo prisidėjo Rokas Jokubaitis. Įžaidėjas atliko net 12 rezultatyvių perdavimų nepaisant to, jog taip pat pelnė 21 tašką.
Įspūdinga, bet tai antrasis mūsiškių rekordas per dvi rungtynes.
Pirmose rungtynėse prieš Didžiąją Britaniją Lietuvos vyrai po krepšiais sugriebė 57 kamuolius.
Nuo 1995 metų jis iki tol priklausė Rusijai, tuomečiame čempionate atkovojusiems 54 kamuolius. 2013-aisiais Čekijos rinktinė šį rezultatą pakartojo.
Šeštadienį lietuviai žais trečiąsias „Eurobasket 2025“ rungtynes prieš pasaulio čempionus vokiečius.