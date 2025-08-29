Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Rekordininkai: lietuviai užfiksavo dar vieną istorijoje nematytą statistinį rodiklį

2025 m. rugpjūčio 29 d. 18:24
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienio pergalę „Eurobasket 2025“ pažymėjo užfiksuodami rezultatyvių perdavimų rekordą.
Daugiau nuotraukų (3)
Mūsiškiai antrose B grupės rungtynėse 94:67 nušlavė Juodkalnijos komandą, o tai padarė žaisdami itin komandiškai.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai atliko net 35 rezultatyvius perdavimus.
Šis rekordas buvo nejudintas nuo 2001 metų. Tuomet 33 rezultatyvius perdavimus atliko Jugoslavijos rinktinė.
Labiausiai prie rekordo prisidėjo Rokas Jokubaitis. Įžaidėjas atliko net 12 rezultatyvių perdavimų nepaisant to, jog taip pat pelnė 21 tašką.
Įspūdinga, bet tai antrasis mūsiškių rekordas per dvi rungtynes.
Pirmose rungtynėse prieš Didžiąją Britaniją Lietuvos vyrai po krepšiais sugriebė 57 kamuolius.
Nuo 1995 metų jis iki tol priklausė Rusijai, tuomečiame čempionate atkovojusiems 54 kamuolius. 2013-aisiais Čekijos rinktinė šį rezultatą pakartojo.
Šeštadienį lietuviai žais trečiąsias „Eurobasket 2025“ rungtynes prieš pasaulio čempionus vokiečius.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėJuodkalnijos krepšinio rinktinėEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.