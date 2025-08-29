Serbijos pergalės fone – F. Petruševo diskvalifikacija ir B. Bogdanovičiaus trauma

Mačas prasidėjo audringai – sužaidus vos daugiau nei penkias minutes, serbų vidurio puolėjas Filipas Petruševas po incidento su varžovu Diogo Brito buvo diskvalifikuotas. Kovoje dėl atšokusio kamuolio serbas ranka trenkė portugalui į pilvą ir turėjo palikti aikštę.
Pirmoje rungtynių dalyje aikštę dėl traumos paliko serbų lyderis Bogdanas Bogdanovičius.
Pasak Serbijos radijo ir televizijos komentatoriaus Slobodano Šarenaco, krepšininkui bus atlikti papildomi tyrimai, kurie padės išsiaiškinti tikrąją jo būklę.
Nepaisant netekčių, Serbija po pirmojo kėlinio pirmavo 23:19, o prieš ilgąją pertrauką pranašumą padidino iki 43:33. Trečiajame kėlinyje skirtumas išaugo iki 15 taškų (64:49), tačiau portugalai nenuleido rankų. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje jie priartėjo iki vienženklio deficito (60:69), o likus pusantros minutės – iki 67:74. Vis dėlto du taiklūs serbų tritaškiai leido susigrąžinti saugų atotrūkį ir pergalė buvo įtvirtinta 80:69.
Ryškiausia vakaro žvaigždė – Nikola Jokičius, per nepilnas 23 minutes surinkęs 23 taškus, atkovojęs 10 kamuolių ir fiksavęs 35 naudingumo balus.
Jam puikiai talkino Nikola Jovičius, pelnęs 18 taškų ir realizavęs visus savo metimus (4/4 dvit., 2/2 trit., 4/4 baud.).
Portugalijos rinktinėje rezultatyviausiai žaidė Diogo Brito (22 tšk.) ir Travante Williamsas (15 tšk.). Pirmose čempionato rungtynėse spindėjęs Neemias Queita šįkart buvo sustabdytas serbų priekinės linijos – jis surinko 6 taškus ir 9 naudingumo balus.
Serbai jau rytoj susitiks su A grupės šeimininkais latviais, o portugalai antrosios pergalės sieks rungtynėse prieš Turkiją.