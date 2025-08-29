Vokiečių puolimo uragano auka penktadienį tapo Švedija, kuri buvo sutriuškinta 105:83.
Akivaizdu, kad tiek juodkalniečiai, tiek švedai nėra tie varžovai, dėl kurių Vokietijos krepšinio žvaigždės per daug suktų galvą.
Kur kas rimtesnis iššūkis jų lauks jau mažiau nei po paros – šeštadienio popietę vokiečiai surems ietis su taip pat galingai pirmenybes pradėjusia Lietuva (94:70 sutriuškinta Didžioji Britanija).
„Laukiu įspūdingos atmosferos. Lietuvos sirgaliai visada pasižymi didžiule aistra. Tikriausiai mūsų lauks geresnė atmosfera nei prieš tai buvusiose dvejose rungtynėse, žaisime prieš labai gerą komandą.
Visada smagu žaisti prieš Lietuvą vien dėl atmosferos, tai yra ypatinga“, – prieš artėjantį mačą kalbėjo vienas iš vokiečių lyderių M.Lo.
32-ejų gynėjas buvo aktyvus ir penktadienio mače – pakilęs nuo suolo pridėjo energijos ir iškart pasižymėjo prasiveržimu bei tolimu metimu.
Iš viso jis mačą užbaigė su 13 taškų, 5 rezultatyviais perdavimais, 5 atkovotais kamuoliais ir 20 naudingumo balų.
106 Vokietijos rinktinės įmesti taškai pirmose rungtynėse, 105 taškai – antrose. Ar puolimas bus pagrindinis faktorius ir rungtynėse prieš Lietuvą?
„Reikės tiek gero puolimo, tiek geros gynybos. Norint greitai bėgti į puolimą, prieš tai reikia sėkmingai atidirbti gynyboje. Tam, kad nugalėtum tokias geras komandas, turi gerai žaisti abiejose aikštės pusėse“, – tęsė jis.
191 cm ūgio gynėjas pasibaigus čempionatui apsivilks Kauno „Žalgirio“. Vokietis neslėpė, kad jis sulaukia ir nemažai žinučių iš Lietuvos sirgalių.
„Gera jausti palaikymą jau dabar, net ir šiuo momentu, kai vis dar esame priešininkai (Europos čempionate). Tai parodo jų aistrą šiam sportui“, – šyptelėjo gynėjas.
Priminsime, kad vokiečiai pirmenybėse vis dar verčiasi be trenerio Alexo Mumbru.
Prieš čempionato startą su pilvo problemomis susidūręs specialistas šiuo metu yra vienoje iš Tamperės ligoninių ir taip pat praleis šeštadienį vyksiančias rungtynes prieš Lietuvą.
„Kiek mums žinoma, jo būklė gerėja. Tikimės, kad jis grįš kaip įmanoma greičiau. Jo atsistatymas ir sveikata dabar yra svarbiausia“, – treneriui žodžius skyrė M.Lo.
Negaluojantį strategą šiuo metu pavaduoja iki šiol jo asistento pareigas ėjęs Alanas Ibrahimagičius.
Lietuvos ir Vokietijos krepšinio rinktinių rungtynės vyks šeštadienį, 13:30 val.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).