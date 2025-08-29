Dvi iš dviejų. Lietuviai žingsneliais į priekį tęsia savo kelionę Europos krepšinio čempionate. Rimo Kurtinaičio auklėtinai sėkmingą žygį pratęsė 94:67 nugalėdami Juodkalnijos krepšininkus.
„Reikia tokių rungtynių. Pradžioje buvo emocijų, nes buvo taškas į tašką, paskui buvo kitų epizodų. Tai grūdina mus, bet mes išliekame kartu, einame visi dvylika, kaunamės, negali prašyti daugiau“, – tęsė J.Valančiūnas.
Savo šou pergalingame mače 33-ejų vidurio puolėjas pradėjo jau nuo pirmųjų minučių – vien per pirmąjį akistatos kėlinį J.Valančiūnas varžovams tapo tikru keiksmažodžiu: įmetė 12 taškų ir surinko 15 naudingumo balų.
Maža to, uteniškis smaginosi ne tik po krepšiu, bet ir atakuodamas iš toli – rungtynių pradžioje įsmeigė du tritaškius. Taip, lygiai tiek pat kiek visa Lietuvos rinktinė pirmajame Europos čempionato mače prieš Didžiąją Britaniją.
Po kiekvieno taiklaus šūvio vidurio puolėjas neslėpė emocijų, o Tamperės „Nokia“ areną užplūdę Lietuvos sirgaliai jas palydėdavo skanduotėmis „Jonai, Jonai, Jonai!...“.
Iš viso pataikydamas tris tritaškius vidurio puolėjas pagerino asmeninį rekordą Lietuvos rinktinėje – iki tol daugiausiai per vienerias rungtynes kapitonas buvo įmetęs du.
„Mes neskaitome, nekalbame, einame laimėti rungtynių, net jei treneris įmestų 10 tritaškių ir mes laimėtume... Svarbiausia, kad rezultatas būtų mūsų naudai“, – samprotavo J.Valančiūnas.
Pergalingoje akistatoje varžovų gynybą laužė ne tik J.Valančiūnas.
Jei Lietuvos rinktinės kapitonas penktadienį tapo Betmenu, Robino vaidmenį puikiai prieš juodkalniečius suvaidino Rokas Jokubaitis, kurį prieš penktadienio mačą varžovų treneris Boško Radovičius pavadino „didžiausia grėsme“.
23-ejų rinktinės gynėjas šiame mače buvo per plauką nuo rinktinės vieno žaidėjo rezultatyvių perdavimų rekordo. Penktadienio dvikovoje jis komandos draugams asistavo net 12 kartų (Mantas Kalnietis buvo atlikęs 13 rezultatyvių perdavimų.).
„Šis sezonas parodė, kad Rokas eina geromis pėdomis ir tampa nesustabdomas rezultatyvių perdavimų specialistas“, – į komandos draugą žvelgė J.Valančiūnas.
Jei R.Jokubaičiui iki rekordo pritrūko rezultatyvaus perdavimo, visai Lietuvos rinktinei – ne. Mūsų komanda bendrai atliko 35 rezultatyvius perdavimus ir pagerino viso čempionato rekordą. Primename, kad praėjusiose rungtynėse po lietuvių kojomis krito ir atkovotų kamuolių rekordas.
„Vėl kažką? (pagerinome). Džiugina. Mes žaidžiame kartu, žaidžiame pergalei, neturime ego, visi žaidžiame pergalei. Visi kartu, visi vienas kitą palaiko, turime tą išlaikyti ir judėti toliau“, – šypsojosi J.Valančiūnas.
Lietuviams nebuvo baisus ir Juodkalnijos „baubas“ Nikola Vucevičius.
34-erių NBA žvaigždė buvo vieninteliu juodkalniečių šviesuliu varžovams pralaimėjimu pažymėtame mače. Bet vienas lauke – ne karys, tiesa?
Girdėdamas, kaip Lietuvos žiniasklaidos atstovai kalbiną J.Valančiūną, N.Vucevičius įsiterpė – „Jonas – snaiperis!“.
Išgirdęs šią frazę J.Valančiūnas, šyptelėjo ir juodkalniečiui ataskė: „Snaiperis? Nagi, nebegerk!“
Šiose rungtynėse J.Valančiūnas vos per 13 aikštėje praleistų minučių įmetė 19 taškų (5/5 dvit., 3/4 trit.), atkovojo 5 kamuolius ir surinko 25 naudingumo balus. Aikštėje jis po ilgosios pertraukos net nebepasirodė – palaikė komandą mindamas dviratį šalia atsarginių žaidėjų suolo.
Pergale ilgai džiaugtis Lietuvos krepšininkai laiko neturės daug: artimiausias mačas – mažiau nei po paros. R.Kurtinaičio komanda šeštadienį 13:30 val. stos į akistatą su šiame čempionate nesulaikomai žaidžiančia Vokietija.
„Turime ištraukti kiek įmanoma daugiau poilsio. Miegas. Atsistatymas. Judame toliau, nėra kur ieškoti kokių nors problemų“, – į priekį žvelgė rinktinės kapitonas.
– Nuo pat pirmųjų minučių pasižymėjote emocijomis. Ar šis čempionatas jums yra kažkuo išskirtinis emocijos prasme? – buvo paklausta J.Valančiūno.
– Man patinka krepšinis. Aš emocionalus žaidėjas, galbūt kai kur per daug, galbūt per mažai, bet specialiai to nedarau, kaip gaunasi tą sekundę, taip ir elgiuosi.
– Sykį sudvejojote prie tritaškio linijos, bet nebebuvo tų dvejonių, atsidarė plačiai lankas...
– Nagi, nešnekame apie taip, kas buvo – pražuvo. Rytoj – nauja diena, reikia eiti su tokia pat energija. Penktadienį laukia labai gera komanda – vokiečiai, bus nelengva.
– R.Kurtinaitis pasirengimo cikle paminėjo, kad jūs jam reikalingas esate po krepšiu, o šiandien išsimetėte keturis tritaškius. Toks buvo šiandienos rungtynių planas?
– Rungtynės diktavo, jų gynyba, gavosi – gerai, būtų nesigavę – būtume „dadėję“ kažkur kitur.
– Užsiminėte, kad net ir po tokių pergalių reikia šiek tiek rimties. Kiek svarbu išlaikyti tą rimtį prieš lemiamą grupių etapo atkarpą?
– Visada smagu žaisti su emocija ir laimėti varžybas, bet turime ruoštis šeštadieniui. Ši diena – jau istorija.
– Kokią žinutę norėtumėte perduoti rinktinės sirgaliams?
– Žinutė – aiški: esu dėkingas sirgaliams, visi esame palaiminti būti tokioje arenoje pilnoje lietuvių. Smagu matyti, kaip mus palaiko, tikrai jaučiame palaikymo, to laukiame ir šeštadienį.
– Kokie svarbiausi akcentai turi būti rungtynėse prieš Vokietiją?
– Gynyba. Agresyvi mūsų gynyba. Parodėme, kad galime būti agresyvūs, išprovokuoti varžovų klaidas, reikia tai išlaikyti.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).