Užtikrintai žygiuojantys vokiečiai išsityčiojo iš Švedijos gynybos

2025 m. rugpjūčio 29 d. 15:23
Lrytas.lt
Pasaulio čempionai ir toliau tęsia nuostabų pasirodymą „Eurobasket 2025“ bei rungtynes su Lietuva pasitiks nepatyrę pralaiėmjimų.
Vokiečiai penktadienį namuose 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17) susitvarkė su Švedijos rinktine.
Nuo rungtynių pradžios dominavę vokiečiai per pirmąją pusę sumetė net 59 taškus ir taip užfiksavo naują savo rezultatyvumo rekordą „Eurobasket“ istorijoje.
Antroje mačo pusėje vokiečiai visą laiką išlaikė triuškinantį pranašumą ir net neleido švedams apie galimybę švęsti pergalę.
Nugalėtojus į priekį vedė Dennisas Schroderis, kuris pelnė 23 taškus (4/6 dvit., 3/6 trit., 6/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus.
Kauno „Žalgirio“ naujokas Maodo Lo surinko 13 taškų (2/2 dvit., 3/3 trit.), 5 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus bei 20 naudingumo balų.
Vokietija: Dennisas Schroderis 23, Franzas Wagneris 21, Maodo Lo 13
Švedija: Melwinas Pantzaras 18, Markas Markussonas 13, Bana Njie 12.
Vokietijos rinktinė vis dar rungtyniauja be vyriausiojo trenerio Alexo Mumbru, kuris paguldytas į ligoninę dėl ūmios infekcijos.
Strategą laikinai pavaduoja asistentas Alanas Ibrahimagičius.
Pirmose rungtynėse vokiečiai 106:76 susitvarkė su Juodkalnijos rinktine, o švedai 90:93 pripažino kaimynų suomių pranašumą.
