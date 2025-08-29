Lietuvos rinktinė penktadienį 94:67 sutriuškino Juodkalniją, įsirašė antrąją pergalę „Eurobasket 2025“ B grupėje Temperėje, o R.Jokubaičio veide nesitraukė šypsena.
Paaiškėjo, kad šis čempionatas jam – dar ypatingesnis nei buvo galima pagalvoti.
„Atvažiavo ir mano šeima, ir mano draugė, agentas. Labai smagu. Pirmas čempionatas, kai yra atvažiavę palaikyti artimieji. Tai prideda. Tas sirgalių, šeimos, draugės palaikymas duoda labai daug. Prideda, prideda...“, – apie savo ženklus į tribūnas kalbėjo įžaidėjas, ne tik pats surinkęs 21 tašką ir 25 naudingumo balus, bet ir pridėjęs 12 rezultatyvių perdavimų.
Lietuvos rinktinė iš viso atliko 27 rezultatyvius perdavimus. Tai – Europos čempionatų rekordas. Per rungtynes su Didžiąja Britanija (94:70) Lietuvos rinktinė pagerino atkovotų kamuolių rekordą – sugriebė 57.
„Norėtųsi tiesiog gerą kokybišką krepšinį ir pergalę. Tie rekordai nepasako, kokiame lygyje esame, – sakė jau neužilgo – šeštadienį 13 val. 30 min. – rungtynes su Vokietija žaisiantis R.Jokubaitis. – Faktas, kad mūsų susižaidimas ir energija gynyboje, išėjimas į puolimą – dideli. Dabar pamatysime tikrąjį mūsų lygį. Prieš Vokietiją bus trigubai sudėtingiau. Ne tik jie yra labai gera komanda, bet turi ir žymiai daugiau nei mes talento.
Tai – viena geriausių čempionato komandų. Pasimatys lygis. Rekordai – smagu, bet išeisime iš arenos ir reikia juos užmiršti.“
Tačiau savo nuopelnais R.Jokubaitis jau įprastai dalinasi ir su kitais: „Jaučiasi trenerių, žaidėjų pasitikėjimas. Jie man padaro didelę paslaugą, kai manimi tiki. Aš stengiuosi jų nenuvilti, bet matysime – čia tik pradžia.
Reikia išlikti nesusireikšminusiems. Ateina žymiai didesnio kalibro komandos ir pamatysime, kaip pavyks susitvarkyti ir su psichologija, ir su spaudimu.“
R.Jokubaitis aikštėje jautėsi lyg žuvis vėsiame Temperės vandenyje – ant suolo buvo aktyvus ir reagavo kone į kiekvieną taiklų metimą, aikštėje plojo komandos draugams, šokinėjo po savo taiklių metimų ir vis užkurdinėjo aistruolius.
„Kai tiek daug sirgalių suvažiavę...Demonstruojame gerą krepšinį ir tas emocijas išleisti...Prieš rungtynes būnu susikaupęs ir užsidaręs, todėl labai naudinga po tų gerų epizodų viską išleisti. Žinoma, ne per daug. Dabar pamirštame tas rungtynes. Šeštadienis – naujas etapas, susikaupimas, ramybė. Bet labai naudinga pačiam išleisti tas emocijas“, – kalbėjo R.Jokubaitis.
– Rokai, esate J.Valančiūną pavadinęs savo vyresniuoju broliu. Koks jausmas jaunėliui, kai vyresnėlis įmeta tris tritaškius?
– Tos juodkalniečių rizikos nepasiteisino. Labai aiškiai davė Jonui mesti. Jis parodė savo lygį, kad gali mesti taškus ne tik iš po krepšio.
Taip komandos nerizikuodavo su juo. Galbūt jų buvo toks planas. Šiek tiek nustebino, bet kai paduodavau kamuolį turėdavau jausmą, kad gali sumesti. Ir įmetė tris.
Tai parodo, kad esame geros formos.
Dabar reikia ramiems išlikti. Ateina žymiai stipresni varžovai, jie išims pirmuosius pasirinkimus ir tada nebus taip lengva išsimesti, atlikti tą perdavimą.
Ateina rimtesni varžovai ir svarbesnės rungtynės.
Viskas šiandieną buvo fainai ir smagu, bet ryt – naujas iššūkis.
– Ar gali turėti įtakos, kad vokiečiai iki šeštadienio rungtynių 13 val. 30 min. ilsėsis pora valandų ilgiau nei Lietuvos krepšininkai?
– Nemanau. Turime profesionalų štabą. Atsistatymui – papildai, vitaminai, geras miegas.
Žaidžiame ne vėlai vakare, tad užmigsime normaliai. Faktas, kad kelios valandos, bet paims azartas, bus daug sirgalių, svarbiausių kol kas rungtynių čempionate statusas ir pasimirš poilsio nebuvimas.
Bet treneriai per visą pasiruošimą akcentavo, kad bus dvejos iš eilės rungtynės ir buvome pradėję tam ruoštis prieš mėnesį.
– Taškus rinkote panašiu tempu, kaip rezultatyvius perdavimus. Kuri dalis pačiam smagesnė?
– Faktas, kad komandos draugams, įtraukti visus. Dalinamės kamuoliu, visi laimingi, smagu. Smagu, bet kaip ir minėjau – išėjus iš arenos reikia užmiršti.
Kažkur socialiniuose tinkluose pamatysime – smagu, bet esame profesionalai ir reikia užmiršti. Jeigu ryt taip mėgausimės – parodys lygį. Prieš Juodkalniją ir Didžiąją Britaniją – tai visiškai kiti dalykai.
– Pirmasis jūsų toks rimtas susidūrimas su Vokietija buvo 2022 metų Europos čempionate Kelne. Lietuva tada po dviejų pratęsimų 107:109 pralaimėjo Vokietijai. Ką pamenate iš tų rungtynių ir gal galite palyginti su šių metų rinktine?
– Daug pasikeitimų kaip ir nėra. Ką pamenu, kad pratęsimai buvo, visiškai išsitaškėme su jais. Nemanau, kad Dennisas Schroederis pasikeitė, dabar irgi yra F.Wagneris, A.Obstas, vienas geriausių Europoje metikų.
Bus kažkas panašaus. Tada atėjome pralaimėję pirmąsias dvejas rungtynes. Dabar – laimėjome. Su vokiečiais panašiu skirtumu nugalėjome, bet ir mes, ir vokiečiai viduje žino, kad bus kito lygio rungtynės. Bus įdomu.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
