Jo kūno kalba nesiskyrė nuo kitų Lietuvos rinktinės žaidėjų – dažnai nuleidžiama galva, apmąstymai, kas įvyko ir natūralus išgyvenimas dėl ypač skaudaus Vokietijos krepšininkų antausio.
Tamperėje Lietuvos rinktinės sirgaliai palaikymą bandė išlaikyti iki pat pabaigos, bet sulig kiekviena minute garsas menko, aikštėje pylėsi klaidos, Rimas Kurtinaitis po nosimi sakė keiksmus. Pirmasis pralaimėjimas 2025 metų Europos krepšinio čempionate Tamperėje buvo ypač skaudus – Lietuva 88:107 krito prieš vienus turnyro favoritų Vokietijos krepšininkus.
Ir jeigu didžiąją rungtynių dalį Lietuvos rinktinė stengėsi išlikti kovoje, ketvirtasis kėlinys jau buvo labai liūdnas, kaip ir šis iškalbinga faktas – Lietuvos rinktinė šeštadienį pirmavo vos 40 sekundžių ir tai vyko dar pirmajame kėlinyje.
Iškalbingi ir kiti faktai: Lietuvos rinktinė padarė 18 klaidų, didžiausias vokiečių susikrautas pranašumas – 23 taškai, po lietuvių klaidų vokiečiai sumetė 25 taškus. Vaizdas aikštėje irgi buvo iškalbingas.
„Minus 20 – reiškia kažko pritrūko. Visko pritrūko. Ypač gynyboje. Puolime mes prieš juos nelaimėsime“, – svarstė 28-erių 194 cm ūgio krepšininkas.
Sužaistos rungtynės. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67; Vokietija – Juodkalnija 106:76, Vokietija – Švedija 105:83
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
