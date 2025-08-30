Tokio neišvengė ir Rimo Kurtinaičio treniruojama rinktinė, kuri šeštadienį vykusiose trečiose B grupės rungtynėse 88:107 turėjo pripažinti Vokietijos pranašumą.
Pasaulio čempionų vardą nešantys vokiečiai dar prieš šias pirmenybes buvo įvardinti kaip vieni iš viso turnyro favoritų. Panašu, ekspertai neklydo.
Per pirmąsias dvejas rungtynes po daugiau nei 105 taškų vidurkį varžovams įmetusios Vokietijos puolimo jėgą pajuto ir Lietuva – nuo priešininkų atakų įvairovės kenkėjo jau nuo pirmųjų mačo minučių.
„Viskas nepavyko. Vokietija – talentinga komanda, už kiekvieną klaidą baudžia... Žiūrėsime, analizuosime, geros pamokos. 107 praleisti taškai, tiek prasileidus, sunku kažko tikėtis teigiamo“, – samprotavo Gytis Radzevičius.
30-metis Vilniaus „Ryto“ puolėjas pralaimėjimu pažymėtame mače per 20 aikštėje praleistų minučių įmetė 8 taškus (1/3 dvit., 2/4 trit.), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko šešis naudingumo balus.
Pasibaigus dvikovai krepšininkas nebuvo linkęs pralaimėjimo „nurašyti“ nuovargiui (paskutines Europos čempionato rungtynes Lietuvos rinktinė žaidė mažiau nei prieš parą).
„Kažkiek neįprasta, kažkiek sunku, bet abejoms komandoms sąlygos yra panašios. Bet tai nėra rodiklis. Tiek jie, tiek mes žaidėme vakar, sąlygos yra lygios“, – tęsė jis.
Vokiečiai šeštadienio mače buvo tiesiog fenomenalūs puolime – jie įmetė net 19 tritaškių (iš 35) bei iš lietuvių klaidų pelnė net 25 taškus.
„Pamatėme kito lygio fiziškumą, progų išpildymą. Kitas lygis, už kiekvieną klaidą baudžia. Geros pamokos ateičiai.
Turbūt dar nežaidėme šią vasarą su tokia talentinga komanda. Pasitikrinom“, – galvą prieš vokiečius nulenkė G.Radzevičius.
Pagrindiniu Lietuvos rinktinės galvos skausmu tapo „Monaco“ klubo aukštaūgis Danielis Theisas.
Vokietis šiame mače įmetė 23 taškus (6/6 dvit., 3/3 trit.), atkovojo 6 kamuolius ir surinko 32 naudingumo balus.
„Geras žaidėjas, susimetė, šiandien turbūt jo diena“, – tęsė Lietuvos rinktinės puolėjas.
Lietuva šeštadienį patyrė dvigubą pralaimėjimą. Kiek vėliau paaiškėjo, kad šį kartą buvo pralaimėta ne tik aikštėje, bet ir už jos ribų.
Lietuvos rinktinės sirgaliai „pasižymėjo“ rasizmo skandalu, nuo kurio nukentėjo ryškiausia Vokietijos rinktinės žvaigždė Dennisas Schroederis. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Artimiausias „Eurobasket 2025“ rungtynes Lietuva žais pirmadienį, 20:30 su B grupės šeimininke Suomija.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).