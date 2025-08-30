Slovėnų superžvaigždė surinko 39 taškus (8/20 met.), pataikęs 19 baudos metimų iš 20. Jis taip pat pridėjo 8 atkovotus kamuolius, 9 rezultatyvius perdavimus ir 2 perimtus kamuolius. L. Dončičius iš viso surinko 40 naudingumo balų.
Prancūzijos sudėtyje žibėjo S.Francisco, į slovėnų krepšį įkratęs 32 taškus (6/6 dvit., 2/8 trit., 12/12 baud.), atkovojęs 7 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Prancūzų gynėjo sąskaitoje – 40 naudingumo balų.
L. Dončičius įspūdingai pradėjo rungtynes ir vedė slovėnus prieš favoritais laikytus prancūzus. Po pirmosios rungtynių pusės Slovėnija pirmavo 7 taškų persvara, tačiau pamažu prarado iniciatyvą antrojoje pusėje, pralaimėdama tiek trečiąjį, tiek ir ketvirtąjį kėlinius.
Pirmaujanti komanda keitėsi 12 kartų, 15 kartų rezultatas buvo lygus.
Galiausiai slovėnų superžvaigždė ketvirtojo kėlinio pabaigoje vedinas nervų gavo ir techninę pražangą. Po peržiūros ir slovėnų treneris Aleksanderis Sekuličius teisėjams šaukė „gėda jums!“ ir taip pat gavo techninę pražangą.
Rungtynių pabaiga buvo pažymėta ir kurioziniu epizodu, kai S.Francisco pelnė dvitaškį po to, kai jau paspaudė ranką L.Dončičiui tarsi indikuodamas, kad rungtynės yra baigtos.
Tai iššaukė abiejų komandų susistumdymą, po kurio du žaidėjai – Gregoras Hrovatas ir S.Francisco – buvo nubausti techninėmis pražangomis, o dar du žaidėjai – Nadiras Hifi ir Martinas Krampeljis – gavo diskvalifikacines pražangas už tai, kad įžengė į aikštelę iš atsarginių zonos.
Tai – jau antrasis slovėnų pralaimėjimas čempionate. Prieš tai Slovėnija pirmajame ture pralaimėjo Lenkijai.