Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Emocijos Katovicuose: ant garbingo krepšinio taisyklių nusispjovęs S. Francisco sukėlė slovėnų įsiūtį Pralaimėtojų negelbėjo 39 L. Dončičiaus taškai

2025 m. rugpjūčio 30 d. 20:23
Lrytas.lt
Luka Dončičius ir vėl žavėjo žiūrovus savo talentu, tačiau Slovėnijos rinktinė galiausiai 95:103 (30:28, 24:19, 16:21, 25:35) pralaimėjo Prancūzijai, kurią į priekį vedė įspūdingas kuriozą sukėlusio žalgiriečio Sylvaino Francisco pasirodymas.
Daugiau nuotraukų (2)
Slovėnų superžvaigždė surinko 39 taškus (8/20 met.), pataikęs 19 baudos metimų iš 20. Jis taip pat pridėjo 8 atkovotus kamuolius, 9 rezultatyvius perdavimus ir 2 perimtus kamuolius. L. Dončičius iš viso surinko 40 naudingumo balų.
Prancūzijos sudėtyje žibėjo S.Francisco, į slovėnų krepšį įkratęs 32 taškus (6/6 dvit., 2/8 trit., 12/12 baud.), atkovojęs 7 kamuolius ir atlikęs 5 rezultatyvius perdavimus. Prancūzų gynėjo sąskaitoje – 40 naudingumo balų.
L. Dončičius įspūdingai pradėjo rungtynes ir vedė slovėnus prieš favoritais laikytus prancūzus. Po pirmosios rungtynių pusės Slovėnija pirmavo 7 taškų persvara, tačiau pamažu prarado iniciatyvą antrojoje pusėje, pralaimėdama tiek trečiąjį, tiek ir ketvirtąjį kėlinius.
Pirmaujanti komanda keitėsi 12 kartų, 15 kartų rezultatas buvo lygus.
Galiausiai slovėnų superžvaigždė ketvirtojo kėlinio pabaigoje vedinas nervų gavo ir techninę pražangą. Po peržiūros ir slovėnų treneris Aleksanderis Sekuličius teisėjams šaukė „gėda jums!“ ir taip pat gavo techninę pražangą.
Rungtynių pabaiga buvo pažymėta ir kurioziniu epizodu, kai S.Francisco pelnė dvitaškį po to, kai jau paspaudė ranką L.Dončičiui tarsi indikuodamas, kad rungtynės yra baigtos.
Tai iššaukė abiejų komandų susistumdymą, po kurio du žaidėjai – Gregoras Hrovatas ir S.Francisco – buvo nubausti techninėmis pražangomis, o dar du žaidėjai – Nadiras Hifi ir Martinas Krampeljis – gavo diskvalifikacines pražangas už tai, kad įžengė į aikštelę iš atsarginių zonos.
Tai – jau antrasis slovėnų pralaimėjimas čempionate. Prieš tai Slovėnija pirmajame ture pralaimėjo Lenkijai.
Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinėPrancūzijos vyrų krepšinio rinktinėSylvainas Francisco
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.