Arenos užkulisiuose – konfliktas tarp Lietuvos ir Vokietijos krepšinio rinktinių

Iš pradžių komandos išėjo į skirtingas koridoriaus puses, tačiau galiausiai jų keliai susikirto. Tada užfiksuota, kaip Jonas Valančiūnas gana audringai kalbasi su varžovais, o šalia stovintis Linas Kleiza bandė raminti įsiaudrinusį Danielį Theisą. Vokietijos krepšininkas kreipėsi ir į Lietuvos štabo atstovus – Tomą Pačėsą bei Andrių Ulčicką, minėdamas žodį „fanas“ ir rodydamas į arenos tribūnas.
Į situaciją įsitraukė ir trenerių štabas – konfliktą stebėjo Rimas Kurtinaitis, o aplink stovėję abiejų komandų žaidėjai laukė, kuo viskas baigsis. Net transliacijos komentatoriai negalėjo paaiškinti, kas tiksliai įvyko, tačiau buvo girdėti Valančiūno žodžiai, kad jis „nieko nedarė“, ko gero turėdamas omenyje kietą varžovų žaidimą aikštėje.
Pirmosios rungtynių dalies įvykių fone tokia įtampa nestebino – J. Valančiūnas buvo gavęs smūgį ranka į veidą, o vokiečių krepšininkams buvo fiksuota ir nesportinė pražanga prieš lietuvius.
