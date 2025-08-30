D. Schroederis rėžė be užuolankų – atskleidė, kokiais veiksmais „pasižymėjo“ Lietuvos sirgaliai

Vokietijos rinktinės įžaidėjas Dennisas Schroederis buvo įžeidinėjamas poros lietuvių fanų. Kaip sužinojo Lrytas, sirgaliai ėmė ūbauti ir rankomis imituoti beždžionės.
Ta po susitikimo vokiečių Magenta Sport televizijai patvirtino ir pats krepšininkas.
„Deja, jie per ilgąją pertrauką skleidė beždžionių garsus, – teigė jis. – Negaliu to priimti. Rasizmo šitam pasaulyje neturi būti. Tai nėra sporto dalis.“
„Jeigu išauga įtampa, viskas gerai, galiu susitvarkyti su visokiais įžeidinėjimais, bet beždžionių garsų negaliu priimti“, – vėliau pridėjo krepšininkas.
Žaidėjui pritarė ir vyr. trenerį Alexą Mumbru rungtynėse pavadavęs jo asistentas Alanas Ibrahimagičius.
„Aš asmeniškai negirdėjau, bet pastebėjau, kad buvo sumišimas. Sporte ir varžybose tu kovoji vienas su kito, bet tam vietos nėra“, – sakė jis.
Prieš čempionatą pats D.Schroederis teigė, kad nepaisant savo pasiekimų dėl savo odos spalvos Vokietijoje nebus taip mylimas kap Dirkas Nowitzki.