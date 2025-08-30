Dar vienas incidentas Europos čempionate – gausiai nušvilptas Izraelio himnas

Vos tik pasigirdus Izraelio himno muzikai Katovicuose susirinkę žiūrovai aktyviai nušvilpė „Hatikvah“ (viltis) pavadinimą hebrajų kalboje turintį kūrinį.
Himnui skambant švilpimas pamažu blėso. Izraelio krepšininkai išdidžiai jį giedojo, o himnui pasibaigus pasigirdo ir dar aktyvesnis lenkų švilpimas.
Pastebėtina, kad apie 150 žmonių, palaikančių Palestinos judėjimą, protestavo prie Katovicų arenos, praneša „Walla Sport“ žurnalistas Or Shkedy, o konfrontacijos tarp Lenkijos ir Izraelio atstovų buvo tikėtasi dar iki čempionatui prasidedant.
Nuo pat čempionato pradžios buvo baiminamasi incidentų Lenkijoje dėl to, kad būtent šioje šalyje žais Izraelis. Turime priminti, kad būtent šių dviejų šalių futbolo komandų fanai rugpjūčio viduryje susiriejo UEFA Konferencijų lygos atrankos dvikovoje tarp Čenstakavos „Rakow“ ir Haifos „Maccabi“ ekipų.
Jau pirmosiose serijos rungtynėse Čenstakavoje lenkų sirgaliai pasirinko provokuojančią pusę ir iškėlė plakatą, kuriame aiškiai opozicionavo Izraelio vykdomai karinei operacijai Gazos ruože: „Izraelis žudo, o pasaulis tyli.“
Tai iššaukė aštrią reakciją Izraelyje. „Rakow“ komandos fanai buvo paskmerkti, o lenkų žiniasklaida buvo kaltinama pernelyg dideliu fokusavimusi į iškeltą plakatą.
Po savaitės Vengrijoje vykęs atsakomasis susitikimas ne tik, kad nenumalšino aistrų, o jas dar labiau įkaitino. Dar iki rungtynių treniruočių metu įvyko konfliktas tarp abiejų komandų žaidėjų, baigęsis susistumdymu, kai lenkų žaidėjai netinkamu laiku įsiveržė į stadioną.
Tuo tarpu rungtynių metu „Maccabi“ fanų sektoriuje buvo iškeltas plakatas su žodžiais: „Žudikai nuo 1939“, kaltinantis lenkus žydų žudymu Antrojo pasaulinio karo metu.
Apie incidentą pasisakė aukščiausios abiejų šalių politikos figūros, o skandalas nuvilinijo globaliai.