Europos čempionate – „Šiaulių“ naujoko trauma: „Jie atima mūsų kapitoną“

Antrajame kėlinyje likus žaisti 3 minutes ir 49 sekundes po latvių pelnytų taškų S.Vene teisėjo paprašė keitimo. Pakartojime buvo galima matyti, kaip 34-erių krepšininkas bandydamas atsitverti žaidėją suklumpa.
„Šiaulių“ naujokas padedamas komandos mediko iššuoliavo į rūbinę ir daugiau nebegrįžo. Įtariama, kad tai – kelio trauma. Jos rimtumas kol kas nėra žinomas, tačiau nuogąstaujama, kad S.Vene čempionatas gali būti baigtas.
Panevėžio „Lietkabelio“ žaidėjas Kristianas Kullamae po rungtynių buvo nusiminęs. Tai – jau antroji svarbaus žaidėjo Estijos rinktinėje trauma, mat iki čempionato komandą turėjo palikti ir lyderiu buvęs projektuotas aukštaūgis Maikas Kotsaras.
„Mums jau trūksta Kotsaro, jie atima mūsų kapitoną. Sunku, bet kaunamės. Visi gali matyti, kad kaunamės. Kausimės ir rytoj“, – estų ERR portalui teigė žaidėjas.
Estijos vyr. treneris Heiko Rannula taip pat nebuvo pozityvus.
„Pirmoji prognozė nėra gera. Pirmieji kelio testai buvo neigiami, bet negalima daryti išvadų iki magnetinio rezonanso tyrimo“, – teigė treneris.
S.Vene savo profesionalo karjerą pradėjo Kauno „Žalgirio“ sistemoje, kur praleido net dešimt metų nuo 2006-ųjų iki 2016-ųjų. Šią vasarą jis pasirašė sutartį su Šiaulių „Šiauliais“, kuriuose vyr. trenerio karjerą pradės Darius Songaila.
